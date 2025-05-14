Коли в Україні очікується потепління: прогноз погоди

На вершині травня, як на будь-якій вершині гори, часто віє вітер, сідають на голову хмари і сіється дощ.

Так буде і завтра, 15-го травня, на піку завершального місяця весни.

Вітер південно-західного напрямку буде рвучким і часом навіть із штормовими поривами, до 15-20 метрів за секунду. Обережно.

Через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей України пройдуть дощі, в західних областях ймовірно сильні дощі, у Карпатах та поблизу Карпат місцями з мокрим снігом.

Хіба що південна частина та південний схід України уникнуть істотних опадів - переважно сухо.

Температура повітря протягом дня п'ятниці становитиме+14+18 градусів, у південній частині місцями до +20 градусів.

Відчутно похолоднішає у четвер у західних областях України - там завтра лише +8+13 градусів.

У Києві 15-го травня очікується дощ, сильний вітер південно-західного напрямку та +15 градусів.

У п'ятницю в столиці буде дуже холодно, бо йтиме дощ і передбачається не вище +10 градусів. То на 16-те травня краще заплануйте полежати-попрацювати он-лайн під ковдрою у шапці та товстих штанях.

Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Несміливе потепління очікується після 20-го травня.

Шукаємо позитивні острівці посеред холодної погоди - дихається легко, босоніжки не натирають, природа менше потерпає від любителів шашличного хаосу, бузок та каштани цвітуть довше, смарагд трави яскравіший)