Когда в Украине ожидается потепление: прогноз погоды

На вершине мая, как на любой вершине горы, часто дует ветер, садятся на голову облака и сеется дождь.

Так будет и завтра, 15 мая, на пике заключительного месяца весны.

Ветер юго-западного направления будет порывистым и иногда даже со штормовыми порывами, до 15-20 метров в секунду. Осторожно.

Из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей Украины пройдут дожди, в западных областях, вероятно, сильные дожди, в Карпатах и вблизи Карпат местами с мокрым снегом.

Разве что южная часть и юго-восток Украины уйдут от существенных осадков - преимущественно сухо.

Температура воздуха в течение дня пятницы составит +14+18 градусов, в южной части местами до +20 градусов.

Ощутимо похолодает в четверг в западных областях Украины – там завтра только +8+13 градусов.

В Киеве 15 мая ожидается дождь, сильный ветер юго-западного направления и +15 градусов.

В пятницу в столице будет очень холодно, потому что будет идти дождь и предполагается не выше +10 градусов. Так на 16 мая лучше запланируйте полежать-поработать он-лайн под одеялом в шапке и толстых штанах.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Несмелое потепление ожидается после 20 мая.

Ищем положительные островки посреди холодной погоды - дышится легко, босоножки не натирают, природа меньше страдает от любителей шашлычного хаоса, сирень и каштаны цветут дольше, изумруд травы ярче)