Китай будує вісь з Польщею та Білоруссю. Чого очікувати ЄС та Україні?

Китай опублікував спільну заяву за результатами 4 зустрічі глав МЗС Польщі та КНР.

З цікавого – розвиток торгівлі та розмова про інвестиції. Щодо закритих кордонів з Білоруссю є параграф про розвиток євразійського сухопутного коридору. Де відзначається роль Польщі та перспективи розвитку.

Що ще раз підтверджує моє припущення про:

те, що закриття кордону є все ж тимчасовим кроком, розрахованим на реакцію і тиск на Мінськ як від США (м'яко), так і від КНР (м'яко, але не зовсім).

тому, що за результатами, ближче до жовтня-листопада Польща може створити свій переговорний трек (назвуть консультаціями або контактами) з офіційним Мінськом. І таким чином Варшава входить до пулу комунікаторів з Лукашенком на паралельному з США треку і... При можливій підтримці КНР.

Але найцікавішим є наступний параграф – про розвиток торгівлі та торгівлі товарами подвійного призначення. Сторони домовилися послабити контроль експорту з обох боків. І таким чином Польща може стати одним з ключових постачальників dual-use компонентів і техніки з КНР на український і європейський ринок. Дуже вигідний функціонал.

Що отримує Китай? Він продовжує вибудовувати північну вісь партнерства Білорусь-Польща-Німеччина. Партнерства з Китаєм, а не між собою поки що. Але розвиток процесів може "потягнути" і Мінськ на стабілізацію на західному напрямку.

Україна? Поки що пасивний спостерігач.