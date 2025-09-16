Китай строит ось с Польшей и Белоруссией. Чего ждать ЕС и Украине?

Китай опубликовал совместное заявление по результатам 4 встречи глав МИД Польши и КНР.

Из интересного - развитие торговли и разговор об инвестициях. По закрытым границам с Беларусью есть параграф о развитии евразийского сухопутного коридора. Где отмечается роль Польши и перспективы развития.

Что ещё раз подтверждает мое допущение о:

- том что закрытие границы есть все же временным шагом рассчитанным на реакцию и давление на Минск как от США (мягко) так и от КНР (мягко, но не совсем).

- том, что по результатам, ближе к октябрю-ноябрю Польша может создать свой переговорный трек (назовут консультациями или контактами) с официальным Минском. И таким образом Варшава входит в пул коммуникаторов с Лукашенко на параллельном с США треке и... При возможной поддержке КНР.

Но интереснее всего следующий параграф - о развитии торговли и торговли товарами двойного назначения. Стороны договорились ослабить хватку экспортного контроля с двух сторон. И таким образом Польша может стать одним из ключевых поставщиков dual-use компонентов и техники из КНР на украинский и европейский рынок. Очень выгодный функционал.

Что получает Китай? Он продолжает выстраивать северную ось партнёрства Беларусь-Польша-Германия. Партнёрства с Китаем, а не между собой пока. Но развитие процессов может "дёрнуть" и Минск на стабилизацию на западном направлении.

Украина? Пока пассивный наблюдатель.