Карма Росії: настане час, коли її територію між собою ділитиме США і Китай

Президент США Трамп зустрічається із президентом Росії Путіним на Алясці без президента України Зеленського і на очах усього світу намагаються вирішити долю України. Те, що не вдалося зробити найагресивнішою Росією - силою захопити Україну, Путін намагається зробити за допомогою Трампа, всупереч національним інтересам України та США.

Історичний прецендент уже був. Колись Гітлер ділив Чехословаччину, потім усю Європу. Потім інші держави надовго поділили Німеччину Гітлера між собою.

Зараз Путін разом із Трампом намагаються, всупереч усьому світу, силою та шантажем поділити Україну без її згоди. Нічого не вийде. Але настане час і вже США та Китай ділитимуть на зони впливу територію постпутинської Росії. Розділ, ослаблений війною постпутинської Росії, буде "ласим шматочком" для США та Китаю, а головне умовою двополюсного світу: США-Китай. "Використана" у війні проти України путінська Россі буде більше не потрібна, як сильна агресивна держава, у цьому новому світі – Глобалізмі-2.

Нам же дістанеться менше-міжнародна зона безпеки шириною в 100 км вздовж кордону на території європейської частини Росії. Решту отримають інші.