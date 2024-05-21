Яке майно можуть конфіскувати в ухилянтів за новим законом
Після прийняття нового закону про мобілізацію та штрафи в Україні активно обговорюється перелік майна, яке не може бути вилучено у разі несплати штрафу.
Однак, важливо пам'ятати, що в разі несплати штрафу майно боржника, як і будь-якого іншого боржника, може бути арештовано, вилучено та реалізовано на державному онлайн-аукціоні "СETAM". Про це пише ТСН.
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З вирученої суми вирахують штраф, а решту повернуть власнику.
За даними юристів, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі.
Що ж продають на аукціоні "СETAM"?
Наразі на аукціоні, який працює з 2014 року, можна знайти безліч лотів, які донедавна були майном боржників.
Ось деякі приклади:
- Упаковання дріжджів за 5 гривень. Ймовірно, це було єдине, що виконавці змогли арештувати.
- Арештована парова швабра за 150 гривень.
- Радіоприймач за 90 гривень.
- Телевізори, ноутбуки, домашні кінотеатри, меблі.
- Інші побутові речі, одяг, посуд.
Важливо зазначити, що на аукціоні можна знайти лоти за стартовою ціною як менше однієї гривні, так і мільярди гривень.
Це можуть бути заводи, літаки, судна, ТРЦ тощо.
Звичайно, купівля таких лотів залежить від зацікавленості покупців.
Що ще конфісковують у боржників?
Окрім вищезазначеного, на аукціоні можна знайти й інші цікаві лоти, наприклад:
- Арештований трактор.
- Арештований човен.
- Арештовані бджолині сім'ї.
- Арештовані кури.
Як відбувається аукціон?
Щоб взяти участь в аукціоні, необхідно зареєструватися на сайті "СETAM" та внести заставну суму.
Аукціон проходить онлайн, і переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот.
Важливо:
- Перед участю в аукціоні рекомендується уважно ознайомитися з умовами продажу лота.
- Пам'ятайте, що після покупки лота ви будете нести відповідальність за його транспортування та зберігання.
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