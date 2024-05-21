Какое имущество могут конфисковать у ухилянцев по новому закону

После принятия нового закона о мобилизации и штрафах в Украине активно обсуждается перечень имущества, которое не может быть изъято при неуплате штрафа.

Однако важно помнить, что в случае неуплаты штрафа имущество должника, как и любого другого должника, может быть арестовано, изъято и реализовано на государственном онлайн-аукционе "СETAM". Об этом пишет ТСН.

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Из вырученной суммы вычислят штраф, а остальное вернут владельцу.

По данным юристов, арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи.

Что же продается на аукционе "СETAM"?

На аукционе, который работает с 2014 года, можно найти множество лотов, которые до недавнего времени были имуществом должников.

Вот некоторые примеры:

Упаковка дрожжей за 5 гривен. Вероятно, это было единственным, что исполнители смогли арестовать.

Вероятно, это было единственным, что исполнители смогли арестовать. Арестована паровая швабра за 150 гривен.

Радиоприемник за 90 гривен.

Телевизоры, ноутбуки, домашние кинотеатры, мебель.

Прочие бытовые принадлежности, одежда, посуда.

Важно отметить, что на аукционе можно найти лоты по стартовой цене как меньше одной гривны, так и миллиарды гривен.

Это могут быть заводы, самолеты, суда, ТРЦ и т.п.

Конечно, покупка таких лотов зависит от заинтересованности покупателей.

Что еще конфискуют у должников?

Кроме вышеупомянутого, на аукционе можно найти и другие интересные лоты, например:

Арестованный трактор.

Арестованная лодка.

Арестованные пчелиные семьи.

Арестованные куры.

Как проходит аукцион?

Чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрироваться на сайте CETAM и внести залоговую сумму.

Аукцион проходит онлайн, и победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

Важно:

Перед участием в аукционе рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями продаж лота.

Помните, что после покупки лота вы будете нести ответственность за его транспортировку и хранение.

Напомним, в ГНСУ сказали, как с 18 мая изменится выезд за границу для военнообязанных.

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