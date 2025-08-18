Які настрої в Білому домі напередодні зустрічі Трампа з Зеленським

Судячи з попередніх реплік, загальні настрої в Білому домі не на користь України. ==Washington Post: "На зустрічі Трампа та Зеленського, як очікується, будуть присутні американські віце-президент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо, а також спецпосланець Трампа Стів Уіткофф".

Голова комітету "Ґосдуми" з питань міжнародних справ Лєонід Слуцкій: "Американський лідер прямо сказав: "Президент України Зеленський може "практично негайно" покласти край війні з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу". М'яч на боці Києва".

Радник Трампа для Axios: "Зеленський не показуватиме Трампу фотографії мертвих дітей, а потім вдаватиме, що це якось його вина. Президент навчився просто, знаєте, відкладати убік будь-які роздратування і рухатися вперед".

Трамп в Truth: "Я залагодив 6 воєн за 6 місяців, одна з яких — потенційна ядерна катастрофа, і при цьому мені доводиться читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, хто справді нічого не розуміє, розповідаючи мені про всі мої помилки в російсько-українському БАРДАКУ. Це війна Сонного Джо Байдена, а не моя. Я тут тільки для того, щоб зупинити її, а не для того, щоб розвивати її. ...Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, котрі роками працювали над усіма цими конфліктами і так і не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити. Вони "ДУРНІ" люди, без здорового ґлузду, розуму та розуміння". ==Плюс вже звичні дрібні шпильки щодо костюму й краватки на Зеленському.

Тобто, якщо ці цитати дійсно відбивають настрої в команді Трампа (не забуваймо - саме Венс колись відверто спровокував конфлікт Трампа і Зеленського), то в Білому домі мають намір звалити всю відповідальність за війну і мир на Україну. Або хоча би спробувати це зробити - чи не прогнемось ми на такий цинічний тиск.

Але якщо такий наскок не зіграє - достатньо висока ймовірність, що Трамп взагалі вмиє руки, як і обіцяв. І просто відійде від цього питання, лишить його на ЄС і Китай. Можливо, в розрахунку, що тепер це Сі в своїх інтересах підніматиме питання російсько-української війни у вересні - і тоді в Трампа буде більш виграшна позиція.