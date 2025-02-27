Як російський генерал зганьбився на фронті

Ще 2024 року, після ганебної доповіді Михайла Теплинського, командувача ГВ "Дніпро", міністрові оборони РФ Сергію Шойгу про те, що село Кринки взято під контроль РОВ, назріло рішення відправити недбайливого генерала куди-небудь у Сирію командувати парадами. Причиною тому стало те, що особисто Путін хвалився взяттям під контроль цього села, до якого російські війська на той момент не могли підійти на відстань пострілу "калаша". Звісно, путіну не вперше нести нісенітницю, наприклад, як буквально днями він розповідав про "епічний" наступ "героїчної" 810-ї ОБр МП на Сумщині, але оскома лишилася.

Але у 2024 Теплинському вдалося втриматися завдяки запропонованому сценарію розширення плацдарму на правому березі Херсонської області.

Річ у тім, що генерал настільки "захопився" операцією в Кринках, яка, по суті, скувала ГВ "Дніпро", що вирішив "повторити". Теплинський зміг переконати військово-політичне керівництво, що до кінця 2024 року, максимум до інавгурації Дональда Трампа, під контроль РОВ перейдуть усі Херсонські острови, з метою проведення системних диверсій і висадки десантних груп на правому березі в районі Херсона, а також на правому березі розгорнуть повноцінний плацдарм на схід від обласного центру.

Тоді ж РОВ зробили кілька відчайдушних спроб висадки на правому березі свої ДРГ, що завершилися додатковим підгодовуванням дніпровських раків перед сплячкою. Суїцидні місії РОВ на острови не припинилися й досі.

Станом на сьогодні ГВ "Дніпро" є найчисельнішою серед усіх ГВ угруповання РОВ в Україні, понад 120 тисяч тіл, але водночас найбезініціативнішою та найнеефективнішою. Після утримання Запорізької області під час контрнаступу СОУ 2023 року ця група військ не продемонструвала абсолютно жодних вагомих результатів, а навпаки - стала учасницею цілої низки скандалів, пов'язаних із тим, як комбриги відправляють особовий склад до м'ясорубки в очерет, з якої ніхто не повертається.

Ось у високих кабінетах і визріло рішення замінити Теплинського на щось, що в перші дні/тижні/місяць-два, захоче вислужитися і показати, як потрібно воювати. Ось тільки є нюанс...

Як я вище вже сказав, ГВ "Дніпро" найчисельніша, понад 120 тис. тіл, але водночас їй необхідно контролювати найдовшу потенційну ЛБС, майже 500 км (без урахування цікавих зон берегових ліній) і найбільшу площу окупованих територій, понад 37,5 тис. км².

Загалом, на перший погляд, дві з половиною роти на кілометр ЛБС в обороні не так уже й погано, але це якщо рахувати усереднено і не враховувати того, що основне ущільнення військ РОВ - це Гола Пристань - Нова Каховка, Кам'янське - Работине, плюс зона підвищеного контролю - Енергодар. Іншими словами, зосередження на низці ділянок становить менше роти на кілометр фронту.

Але куди цікавіше те, що така диспозиція забезпечує якусь ніяку, але оборону першої лінії - смуги забезпечення, але якщо вона проривається... Якщо вона проривається, то за нею справжнє гуляй поле, і ні про яку повноцінну другу лінію оборони - основну - мови особливо і не йде. У цьому особливість лівобережної Херсонської області, якій тримати удар з правого берега на лівий вкрай проблематично через особливості логістики, що забезпечує як МТЗ в обороні, так і відхід на більш вигідні позиції.

По суті, Теплинський, намагаючись якнайшвидше вибити СОУ з Кринок, скував ГВ "Дніпро" в одній локації і, намагаючись повернути Работине - в іншій. Тепер, щоб не втратити контроль над цими локаціями, сковування триває, але водночас обіцяних плацдармів і островів він так і не показав начальству, при тому, що сковування тепер зумовлене ще й даними обіцянками.

За таких умов горе-генерала можна тільки вивезти для перебирання папірців, куди подалі від фронту, якщо не гірше - раптом з'ясується, що Міша займався корупцією! Але куди цікавіше, навіть не те, що буде з Мішею, а якраз ті аспекти, що вималювалися за його часів із ГВ "Дніпро", найчисельнішою, але найменш результативною і... сумнівної надійності.