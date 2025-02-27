Как российский генерал опозорился на фронте

Ещё в 2024 году, после позорного доклада Михаила Теплинского, командующего ГВ "Днепр", министру обороны рф Сергею Шойгу о том, что село Крынки взято под контроль РОВ, назрело решение отправить нерадивого генерала куда-нибудь в Сирию командовать парадами. Причиной тому стало то, что лично путин хвастался взятием под контроль этого села, к которому российские войска на тот момент не могли подойти на расстояние выстрела "калаша". Конечно, путину не впервой нести чушь, например как буквально на днях он рассказывал про "эпическое" наступление "героической" 810-й ОБр МП в Сумской области, но оскомина осталась.

Но, в 2024 Теплинскому удалось удержаться благодаря предложенному сценарию расширения плацдарма на правом берегу Херсонской области.

Дело в том, что генерал настолько "восхитился" операцией в Крынках, по сути, сковавшей ГВ "Днепр", что решил "повторить". Теплинский смог убедить военно-политическое руководство, что к концу 2024 года, максимум к инаугурации Дональда Трампа, под контроль РОВ перейдут все Херсонские острова, с целью проведения системных диверсий и высадки десантных групп на правом берегу в районе Херсона, а так же, на правом берегу будет развёрнут полноценный плацдарм, восточнее областного центра.

Тогда же РОВ предприняли несколько отчаянных попыток высадки на правом берегу свои ДРГ, завершившиеся дополнительной прикормкой днепровских раков перед спячкой. Суицидные миссии РОВ на острова не прекратились до сих пор.

По состоянию на сегодня ГВ "Днепр" является самой многочисленной среди всех ГВ группировки РОВ в Украине, более 120 тысяч тел, но при этом самой безынициативной и неэффективной. После удержания Запорожской области в ходе контрнаступления СОУ в 2023 году эта группа войск не продемонстрировала абсолютно никаких весомых результатов, а наоборот – стала участницей целого ряда скандалов, связанных с тем, как комбриги отправляют л/с в мясорубку в камыши, из которой никто не возвращается.

Вот в высоких кабинетах и созрело решение заменить Теплинского на нечто, что в первые дни/недели/месяц-два, захочет выслужиться и показать, как нужно воевать. Вот только есть нюанс…

Как я выше уже сказал, ГВ "Днепр" самая многочисленная, более 120 тыс тел, но при этом ей необходимо контролировать самую протяжённую потенциальную ЛБС, почти 500 км (без учёта интересных зон береговых линий) и самую большую площадь оккупированных территорий, более 37,5 тыс км².

В целом, на первый взгляд, две с половиной роты на километр ЛБС в обороне не так уж и плохо, но это если считать усреднённо и не учитывать того, что основное уплотнение войск РОВ это Голая Пристань – Новая Каховка, Камянское – Работино, плюс зона повышенного контроля - Энергодар. Иными словами, сосредоточение по ряду участков составляет менее роты на километр фронта.

Но, куда интереснее то, что такая диспозиция обеспечивает, какую никакую, но оборону первой линии – полосы обеспечения, но если она прорывается… Если она прорывается то за ней настоящее гуляй поле, и ни о какой полноценной второй линии обороны – основной, речи особо и не идёт. В этом особенность левобережной Херсонской области, которой держать удар с правого берега на левый крайне проблематично из-за особенностей логистики, обеспечивающей как МТО в обороне, так и отход на более выгодные позиции.

По сути, Теплинский, пытаясь как можно быстрее выбить СОУ из Крынок, сковал ГВ "Днепр" у одной локации и, пытаясь вернуть Работино – у другой. Теперь, чтобы не потерять контроль над этими локациями, сковывание продолжается, но при этом обещанных плацдармов и островов он так и не показал начальству, при том, что сковывание теперь обусловлено ещё и данными обещаниями.

В таких условиях горе-генерала можно только вывезти для перебирания бумажек, куда подальше от фронта, если не похуже – вдруг выясниться, что Миша занимался коррупцией! Но куда интереснее, даже не то, что будет с Мишей, а как раз те аспекты, которые вырисовались при нём с ГВ "Днепр", самой многочисленной, но наименее результативной и… сомнительной надёжности.