Як отримати субсидію онлайн: покрокова інструкція від ПФУ

Українцям можуть призначити субсидію онлайн. Зокрема, громадянам не потрібно збирати пакет документів та особисто відвідувати державні установи.

Про це повідомили у ПФУ. Для того, аби отримати субсидію онлайн, потрібно подати спрощену заяву. Це можна зробити:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

за допомогою мобільного додатку Пенсійного фонду;

через державний портал "Дія".

Крім цього, особа може подати паперову заяву, для цього потрібно звернутися до ПФУ або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Також заяву можна надіслати поштою на адресу органу ПФУ.

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Для того, аби подати заяву онлайн, потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Потім в особистому кабінеті в розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

Після цього треба обрати опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом". Потім заповнити онлайн-форму заяви, в якій треба вказати інформацію про себе (паспортні та адресні дані), зазначити реквізити банківського рахунку, додати інформацію про членів домогосподарства.

Потім за допомогою опції "Додати файл" потрібно додати скановані копії документів, що можуть визначати право на призначення субсидії. А потім надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку та натиснути кнопку "Сформувати заяву". Сформовану заяву потрібно надіслати до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".

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