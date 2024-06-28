Как получить субсидию онлайн: пошаговая инструкция от ПФУ

Украинцам могут назначить субсидию онлайн. В частности, гражданам не нужно собирать пакет документов и лично посещать государственные учреждения.

Об этом сообщили в ПФУ. Для того чтобы получить субсидию онлайн, нужно подать упрощенное заявление. Это можно сделать:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

с помощью мобильного приложения Пенсионного фонда;

через государственный портал "Действие".

Кроме этого, лицо может подать бумажное заявление, для этого следует обратиться в ПФУ или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. Также заявление можно отправить по почте по адресу органа ПФУ.

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Для того, чтобы подать онлайн заявление, нужно зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи. Затем в личном кабинете в разделе "Коммуникации по ПФУ" нужно выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

После этого нужно выбрать опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту". Затем заполнить онлайн-форму заявления, в котором нужно указать информацию о себе (паспортные и адресные данные), указать реквизиты банковского счета, добавить информацию о членах домохозяйства.

Затем с помощью опции "Добавить файл" необходимо добавить сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии. А затем согласиться на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку и нажать кнопку "Сформировать заявление". Сформированное заявление следует отправить в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

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