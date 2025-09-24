Як магазин "Фора" покриває вбивць: вони вважають нас всіх за ідіотів?
Схоже, що "Фора", співробітники якої задушили кота за те, що він попросив у них їсти, абсолютно нічого не зрозуміли.
Цитую:
"Керівництво супермаркету "Фора" в Ірпені, працівників якого звинувачують у вбивстві безпритульного кота, заявило, що в архіві не зберігся запис з камери відеоспостереження за добу, коли трапився інцидент.
Через це у магазині не можуть "ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про те, що тварина загинула"
Тобто — вони вважають нас всіх за ідіотів.
Фора!
- Ви покриваєте вбивць (заподіяне — це кримінальний кодекс).
- Ви неадектватні з моральної точки зору.