Історія найвідомішого знімка у світі

Легендарні речі в житті часом з’являються - випадково. Саме так сталося з найвідомішою фотографією у світі - зеленим пагорбом під блакитним небом, який став стандартною заставкою Windows XP.

Усе почалося в січні 1996 року. Фотограф Чарльз О'Ріер їхав на зустріч із дівчиною. На той час він вже мав значний досвід у фотографії. За його плечима були десятки років роботи, зокрема для журналу National Geographic.

Проїжджаючи мальовничою місцевістю округу Сонома у штаті Каліфорнія, його увагу привернув ідеальний пейзаж: яскраво-зелений пагорб після дощів, м’яке світле небо з хмарами та жодних ознак цивілізації. Це була справжня цифрова нірвана. Чарльз зупинився, дістав свою камеру Mamiya RZ67, зробив кілька кадрів і поїхав далі, навіть не здогадуючись, що тільки-но створив знімок, який побачить увесь світ.

Через кілька днів він завантажив фото на стоковий сайт Corbis, який належав Біллу Гейтсу. Знімок отримав назву Bliss - у перекладі "блаженство". І О'Ріер про нього забув.

Минуло чотири роки. На календарі - 2000й. Компанія Microsoft готує нову операційну систему - Windows XP. Розробники хотіли вдихнути у свій продукт дух надії, легкості та цифрового оптимізму. Їм потрібен був ідеальний фон для робочого столу - спокійний, приємний для ока, незабутній.

Вони знайшли Bliss і зв’язалися з Чарльзом. Почалися переговори. Microsoft хотіла не просто придбати права на фотографію - компанія планувала викупити її повністю і назавжди.

Угода виявилася настільки великою, що О'Ріеру довелося особисто доставити оригінал знімка до штаб-квартири, оскільки FedEx відмовилася брати на себе таку відповідальність.

Крім того, Чарльз підписав сувору угоду про нерозголошення (NDA), тому точну суму угоди він не може розкрити й досі. За оцінками експертів, вартість прав могла досягати мільйона доларів.

З виходом Windows XP у 2001 році, Bliss став базовою заставкою на мільярді комп’ютерів по всьому світу. Ця фотографія - перше, що бачили мільйони користувачів щодня, вмикаючи комп’ютер.

Це був не просто знімок. Це - символ епохи. Просте, але водночас потужне зображення стало візуальним синонімом комп’ютера, інтернету та початком для цілого покоління.

Отримавши гонорар, Чарльз пішов на "золоту каліфорнійську пенсію". Він продовжував фотографувати природу й виноградники, із посмішкою згадуючи, як одне вдало зроблене фото змінило його життя. Його роботу порівнюють із Моною Лізою цифрової епохи. Тільки замість загадкової посмішки - пагорб і небо…