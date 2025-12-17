русский
Хроніка колапсу російської економіки розширюється

Віталій Шапран

На минулому тижні вийшли дані Міжнародної енергетичної агенції (МЕА) по нафтовому виторгу рф за листопад 2025 року. МЕА констатувала зниження доходів рф від експорту нафти з рф на 1,92 млрд доларів США у листопаді в порівнянні з жовтнем, і на 3,6 млрд доларів – у порівнянні з листопадом 2024 року.

Співставлення даних МЕА з ринковими оцінками вказують, що в грудні темпи зниження виторгу від експорту російської нафти зростуть. На початку грудня відбулось зростання дисконту по російській нафті навіть у порівнянні з нещасливим листопадом на 5 доларів. Слідом за МЕА негативну статистику по рф підтвердили дані ОПЕК.

Порадував українців і торговельний баланс рф, профіцит якого за січень-жовтень впав майже на 8%, при чому у вересні і жовтні теми зниження профіциту прискорились. Так, у жовтні цього року профіцит (у порівнянні з вереснем) знизився на 19%. Якщо враховувати, що частина валютного виторгу російських експортерів мирно лежить на рахунках в індійських, іранських та інших іноземних банках, через відсутність можливості вивезти виторг, то суттєве зниження профіциту виглядає досить тривожним.

В якийсь час Х падіння профіциту відобразиться на валютному ринку рф і зруйнує модель "тимчасової стабільності", яку зараз підтримує ЦБР, який все ще сподівається на низьку інфляцію в рф.

А от наприкінці тижня Росстат радував українців та ЄС як із кулемета:

• перевезення в російських портах за 11 місяців впали на 0,9%. А враховуючи падіння перевезень залізницею та автотранспортом, можна взагалі поставити під сумнів адекватність спроб російської вади переконати своє населення та світ, що ВВП рф все ще зростає;

• за 10 місяців рф знизила експорт продукції АПК на 10,3% та збільшила імпорт на 14,2%;

• "АвтоВАЗ" повідомив про падіння продажів Lada у росії за 11 місяців на 27%;

• російські металурги у листопаді скоротила випуск готового прокату на 4,7%;

• чистий прибуток Роснєфті за російськими стандартами обліку впав за 9 місяців майже втричі;

• дефіцит бюджету рф у січні-листопаді підріс до 4,276 трлн рублів, але основний пік зростання дефіциту відбудеться в грудні. Прогнозований рівень дефіциту 6-8 трлн рублів.

Перебираючи весь цей букет поганих для рф економічних новин так і хочеться закликати банду путіна все ж таки виходити з ситуації в економіці рф, яка вже входить у фазу полуроспаду. В листопаді посипався останній бастіон, на якому трималась рф – доходи від експорту нафти.

Санкції ЄС та США, удари України по нафто-газовій інфраструктурі рф, торгові танці Трампа з Індією – враховуючи все це банді путіна варто обговорювати не Донбас з Кримом, а подумати, що робити з Далекосхідним федеральним округом та Забайкаллям. Ресурсні регіони рф майбутній бюджетний бардак довго терпіти не будуть.

Джерело:facebook.com

