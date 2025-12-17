Хроніка колапсу російської економіки розширюється

На минулому тижні вийшли дані Міжнародної енергетичної агенції (МЕА) по нафтовому виторгу рф за листопад 2025 року. МЕА констатувала зниження доходів рф від експорту нафти з рф на 1,92 млрд доларів США у листопаді в порівнянні з жовтнем, і на 3,6 млрд доларів – у порівнянні з листопадом 2024 року.

Співставлення даних МЕА з ринковими оцінками вказують, що в грудні темпи зниження виторгу від експорту російської нафти зростуть. На початку грудня відбулось зростання дисконту по російській нафті навіть у порівнянні з нещасливим листопадом на 5 доларів. Слідом за МЕА негативну статистику по рф підтвердили дані ОПЕК.

Порадував українців і торговельний баланс рф, профіцит якого за січень-жовтень впав майже на 8%, при чому у вересні і жовтні теми зниження профіциту прискорились. Так, у жовтні цього року профіцит (у порівнянні з вереснем) знизився на 19%. Якщо враховувати, що частина валютного виторгу російських експортерів мирно лежить на рахунках в індійських, іранських та інших іноземних банках, через відсутність можливості вивезти виторг, то суттєве зниження профіциту виглядає досить тривожним.

В якийсь час Х падіння профіциту відобразиться на валютному ринку рф і зруйнує модель "тимчасової стабільності", яку зараз підтримує ЦБР, який все ще сподівається на низьку інфляцію в рф.

А от наприкінці тижня Росстат радував українців та ЄС як із кулемета:

• перевезення в російських портах за 11 місяців впали на 0,9%. А враховуючи падіння перевезень залізницею та автотранспортом, можна взагалі поставити під сумнів адекватність спроб російської вади переконати своє населення та світ, що ВВП рф все ще зростає;

• за 10 місяців рф знизила експорт продукції АПК на 10,3% та збільшила імпорт на 14,2%;

• "АвтоВАЗ" повідомив про падіння продажів Lada у росії за 11 місяців на 27%;

• російські металурги у листопаді скоротила випуск готового прокату на 4,7%;

• чистий прибуток Роснєфті за російськими стандартами обліку впав за 9 місяців майже втричі;

• дефіцит бюджету рф у січні-листопаді підріс до 4,276 трлн рублів, але основний пік зростання дефіциту відбудеться в грудні. Прогнозований рівень дефіциту 6-8 трлн рублів.

Перебираючи весь цей букет поганих для рф економічних новин так і хочеться закликати банду путіна все ж таки виходити з ситуації в економіці рф, яка вже входить у фазу полуроспаду. В листопаді посипався останній бастіон, на якому трималась рф – доходи від експорту нафти.

Санкції ЄС та США, удари України по нафто-газовій інфраструктурі рф, торгові танці Трампа з Індією – враховуючи все це банді путіна варто обговорювати не Донбас з Кримом, а подумати, що робити з Далекосхідним федеральним округом та Забайкаллям. Ресурсні регіони рф майбутній бюджетний бардак довго терпіти не будуть.