Холодна погода в Україні: коли очікувати потепління

Прохолодна чи й холодна погода триватиме в Україні.

Завтра максимальна температура повітря становитиме протягом дня +14+17 градусів, а на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині лише +9+12 градусів.

Ще холоднішими будуть ночі, якісь нестерпні +2+7 градусів.

Щастя в цьому синоптичному випадку, що практично повсюди переважатиме хмарна погода із періодичними дощами, тому саме хмари та підвищена вологість повітря заважатимуть заморозкам прорватися до нас.

Отже, 13-го травня очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише на південному сході України без істотних опадів.

У Києві завтра передбачається дощ, вночі +3+6 градусів, вдень +12+14 градусів.

Буде холодно і на вулиці, і вдома, тому гріємося рухом, біганням, пуховички не ховаємо, шапки носимо в кишені, обкладаємося котами, пледами і ходимо в культурні, спортивні, лекційні зали, де збираються люди.Гуртом і тепліше, і затишніше, і цікавіше)

Не бурчимо, тепло ще обов'язково прийде.