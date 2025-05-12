Холодная погода в Украине: когда ожидать потепления

Прохладная или холодная погода будет продолжаться в Украине.

Завтра максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +14+17 градусов, а в Харьковской, Сумской и Черниговской областях только +9+12 градусов.

Еще холоднее будут ночи, какие-то невыносимые +2+7 градусов.

Счастье в этом синоптическом случае, практически повсюду будет преобладать облачная погода с периодическими дождями, поэтому именно облака и повышенная влажность воздуха будут мешать заморозкам прорваться к нам.

Итак, 13 мая ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь на юго-востоке Украины без существенных осадков.

В Киеве завтра ожидается дождь, ночью +3+6 градусов, днем +12+14 градусов.

Будет холодно и на улице, и дома, поэтому греемся движением, беганием, пуховички не прячем, шапки носим в кармане, обкладываемся котами, пледами и ходим в культурные, спортивные, лекционные залы, где собираются люди.

Не ворчим, тепло еще обязательно придет.