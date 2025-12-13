Григорій Козловський, натхненник та засновник футбольного клубу "Рух", не просто поділився планами — він відчинив двері у величне майбутнє клубу, розкривши подробиці будівництва нового, феноменального комплексу Академії "Рух". Ця Академія є унікальним явищем у житті України, що вражає своїми масштабами, архітектурними рішеннями та, головне, інноваційним підходом до підготовки майбутніх зірок футболу.

Академія "Рух" – мрія, що стала реальністю

Футбольна Академія "Рух" – це не просто тренувальна база, а повноцінний освітньо-спортивний комплекс, де щодня понад 200 фахівців створюють ідеальні умови для 250 молодих футболістів, розповів Григорій Козловський. Це діти з різних куточків України: Львова, Києва, Харкова, Чернігова, Миколаєва, Херсона, а також вимушені переселенці з окупованих територій.

Кожен працівник, від кухаря, який готує борщ, до тренера та вихователя, працює для того, щоб юні таланти щогодини робили крок до своєї мрії.

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Микола Морозюк, який свого часу сам поїхав з рідної Львівщини заради тренувань, провів тиждень в Академії, щоб на власні очі побачити її роботу та показати, як живе найкраща футбольна академія України.

Григорій Козловський та унікальна Академія ''Рух'': Амбітні плани та інноваційний підхід до виховання талантів

Цифровізація та індивідуальний підхід: унікальна методологія

Життя в Академії підпорядковане чіткому графіку та дисципліні, починаючи з 6:30 ранку. Однією з головних інновацій є цифровізація даних про кожного футболіста, яка діє вже понад півтора року:

Ранкове цифрове опитування: Гравці щодня оцінюють свій загальний стан, якість сну, біль у м'язах, рівень стресу та настрій.

Індивідуальні профілі: У профілі кожного футболіста – фізичні дані, графік дня, особисті цілі та робота над помилками.

Система контролю: Гравці мають мобільний додаток, де можуть контролювати навантаження, оцінки від тренерів, переглядати відеотренування, які архівуються для аналізу керівництвом та тренерами.

Методологія та цілі: Для кожного віку розроблені індивідуальні методології. Тренери ставлять індивідуальні цілі для вдосконалення, які підкріплюються навчальними відео (наприклад, аналіз дій топ-гравця, такого як Педрі).

На думку тренерів, лише важка праця дає результат.

"Футбольна кар'єра побудована так, що кожен день це є праця. Не можна зупинятися", – наголошують в Академії, закладаючи у дітей правильне розуміння професійного футболу.

Григорій Козловський та унікальна Академія ''Рух'': Амбітні плани та інноваційний підхід до виховання талантів

Мішленівська кухня та власна ферма

Раціон молодих спортсменів в Академії вражає. Микола Морозюк, порівнюючи харчування зі своїм дитинством, назвав місцеву кухню "Мішленівським рестораном".

Якісне харчування: Годують тричі на день, а також надають підвечірок і перекус. Юні футболісти харчуються за системою шведської лінії.

Сезонне меню: Меню обов'язково узгоджується з медичним штабом, лікарями та дієтологами.

Власна ферма: Найбільший секрет кухні – це власна ферма Академії, де вирощують все найкраще та справжнє. Наприклад, корови джерсейської породи дають молоко жирністю до 7%. Молоко зберігається у свіжому вигляді в холодильнику, охолоджуючись до трьох градусів. Це гарантує екологічно чистий та якісний продукт для юних спортсменів.

Григорій Козловський та унікальна Академія ''Рух'': Амбітні плани та інноваційний підхід до виховання талантів

Григорій Козловський: Незмінна присутність та величезні плани

Засновник Академії Григорій Петрович Козловський живе поблизу та чи не щодня провідує вихованців. Він знає практично всіх футболістів по іменах, позиціях та історіях.

"Я вважаю, що кращої місії в житті немає, ніж жити заради дітей", – наголошує Козловський.

Вечірні тренування тут не рідкість завдяки якісному освітленню. Керівники Академії, серед яких спортдир Юрій Паньків та директор Володимир Безуб'як (який виховав таких гравців, як Олексій Сич та Данило Сікан), підтримують високу планку.

Команда 16-річних вихованців підтверджує ефективність системи, будучи чинними чемпіонами України. Крім того, саме Академія "Рух" дає шанси молодим гравцям, про що свідчить дебют 16-річного Олега Дзюринця у Прем'єр-лізі.

Григорій Козловський та унікальна Академія ''Рух'': Амбітні плани та інноваційний підхід до виховання талантів

Успіх Академії підтвердив нещодавній тріумф на престижному міжнародному турнірі Al Ahly International Cup у Каїрі. Григорій Козловський додав, що ця перемога – доказ того, що клуб будує найкращу Академію.