Де зупинитися в Парижі: 7 районів міста з неймовірними краєвидами

Париж — місто кохання, мистецтва та культури, яке завжди приваблює туристів з усього світу. Французька столиця складається з багатьох районів, кожен із яких має свої унікальні особливості. У цій статті ми представимо 10 кварталів, де найкраще зупинитися в Парижі. Вибираючи місце для проживання під час омріяної подорожі, враховуйте свої інтереси та пріоритети. Оберіть район, який найкраще відповідає вашим уподобанням і зробить вашу поїздку до міста кохання незабутньою.

Маре (Marais)

Якщо ви запитаєте Google про Париж і його красиві місця для відпочинку, квартал Маре неодмінно буде в списку. Третій округ, розташований на острові Сіте, вважається одним із наймальовничіших і найкращих районів Парижа для тривалого перебування. Його називають центром художників, єврейської громади та ЛГБТ-спільноти. Популярний як серед туристів, так і серед місцевих, цей район славиться самим островом Сіте, міською ратушею, знаменитим собором Нотр-Дам і сотнями інших топових місць для їжі, напоїв чи просто прогулянок. Квартал Маре починається з площі Бастилії, яка є символом сумних подій кількох французьких революцій. У центрі площі стоїть Липнева колона, встановлена на згадку про події Липневої революції 1830 року.

Ціни на апартаменти в старому кварталі Парижа відносно низькі. Стандартний номер на двох коштуватиме приблизно 100 євро за ніч.

Туристи мріють жити біля набережної в Парижі. Джерело: Pixabay Туристи мріють жити біля набережної в Парижі. Джерело: Pixabay

Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Prés)

Сен-Жермен-де-Пре відомий своєю богемною та інтелектуальною атмосферою і є популярним вибором для туристів у Парижі для відпочинку. Тут зосереджені великі книгарні, кафе, літературні заклади та художні галереї. Серед відомих пам’яток — Люксембурзький сад, будинок Д’Артаньяна та церкви Сен-Жермен-де-Парі та Сен-Сюльпіс. Сен-Жермен-де-Пре — престижний район у шостому окрузі Парижа. На вулицях цього кварталу доступний шопінг, зокрема бутики люксових брендів, що робить його найкращим місцем для проживання в Парижі.

Чи варто тут жити — питання, на яке не можна відповісти однозначно, адже це залежить від ваших уподобань і фінансових можливостей. Район досить дорогий, і витрати на проживання можуть бути високими порівняно з іншими районами Парижа. Однак, якщо ви шукаєте розкіш, елегантність у центрі культурних подій, Сен-Жермен-де-Пре вам сподобається.

Щодо цін на проживання, вони також можуть бути вищими, оскільки район популярний серед туристів, а готелі тут переважно п’ятизіркові. Вартість готелів у Сен-Жермен-де-Пре залежить від різних факторів, таких як розташування, клас і зручності. Однак середня ціна за стандартний номер починається від 170 євро за ніч.

Латинський квартал (Latin Quarter)

Латинський квартал — один із найжвавіших і найпридатніших районів Парижа для перебування на вихідні. Тут розташовані університети, книгарні, студентські кафе та вуличні ринки. Ви можете відвідати Пантеон, Ботанічний сад і прогулятися вулицями, які зберігають дух стародавнього Парижа. Багато хто вважає Латинський квартал чудовим місцем для проживання. Він майже в центрі, має зручне транспортне сполучення та жваву атмосферу. У районі багато кафе, ресторанів, магазинів і нічних клубів, що пропонують різноманітні розваги.

Готелі в цьому районі можна знайти на різні смаки та бюджети. Ціни на готелі починаються приблизно від 80–100 євро за ніч, але вартість варіюється залежно від сезону та попиту. Порівняно з іншими районами, Латинський квартал — найкраща частина міста для проживання в Парижі.

Апартаменти біля Лувру недешеві. Джерело: Pixabay Апартаменти біля Лувру недешеві. Джерело: Pixabay

Монмартр (Montmartre)

Район Монмартр відомий своїм богемним характером і чарівною артистичною атмосферою. Саме тому часті гості французької столиці вважають його найкращим місцем для проведення відпустки в Парижі. Тут розташована базиліка Сакре-Кер, а також мальовнича вулиця Мулен Руж і знамените кабаре Moulin Rouge.

Вулиці, заповнені ретро-кафе, будинки, вкриті плющем, і блискучі білі куполи Сакре-Кер: Монмартр — це те, що багато хто уявляє, мріючи про Париж. Цей північний район зберіг свою автентичність із крутими пагорбами, чарівними різнокольоровими будинками та старими магазинами. Гуляючи вузькими вуличками, ви можете впізнати місця з фільму "Амелі", відвідати могили Дега та Золя і насолодитися трояндовими садами музею Монмартра. Варто зазначити, що це одне з найзручніших місць для проживання в Парижі, оскільки тут дуже хороше транспортне сполучення. Зазвичай ціни на готелі в цьому районі починаються від 80–100 євро за ніч за бюджетний варіант. За цю ціну можна знайти прості готелі чи гостьові будинки з базовими зручностями.

Шанз-Елізе (Champs-Élysées)

Шанз-Елізе — вулиця, відома своїми розкішними магазинами, ресторанами та готелями. Це ідеальне місце для шопінгу та насолоди французькими делікатесами. Район входить до топових місць для проживання в Парижі. Це найвідоміша торгова вулиця Франції, асоційована переважно з Великим палацом, Тріумфальною аркою та, звісно, шопінгом. Можливо, це не перше місце, про яке ви думаєте, плануючи подорож. Однак центр — найкраща частина Парижа для відпочинку. Елегантні Шанз-Елізе є чудовою відправною точкою для дослідження міста пішки чи на велосипеді. Ви можете відвідати знамениту Ейфелеву вежу, яка розташована неподалік від Шанз-Елізе. Для любителів мистецтва є багато цікавих місць, таких як музей Галереї, Токійський палац і Малий палац, які розташовані поблизу. Ринок Президента Вільсона — місце, яке варто відвідати, адже тут можна знайти свіжі квіти та органічні продукти. На північ від 8-го округу розташований парк Монсо, наповнений статуями та неокласичними фольксвагенами. Ціни на готелі в Шанз-Елізе коливаються від приблизно 150–200 євро за ніч за бюджетні варіанти чи менш престижні готелі.

Ціни на житло в Парижі високі. Джерело: Pixabay Ціни на житло в Парижі високі. Джерело: Pixabay

Оберкампф (Oberkampf)

Оберкампф відповідає за нічне життя Парижа. Для любителів нічного життя це найкращий район для проживання в Парижі. Десятки барів вишикувалися вздовж вулиці Оберкампф, де можна знайти все: від елегантних коктейльних лаунджів до підпільних барів і стильних винних ресторанів. Район чудово підходить як для відпочинку в Парижі, так і для прогулянок у будь-який час дня. Однак саме після заходу сонця Оберкампф оживає. Відвідайте бари, такі як жвавий Ave Maria або відреставрований Café Charbon. Після цього можна вирушити до музичної точки Le Bataclan, де виступають відомі місцеві та міжнародні артисти.

Зазвичай ціни на готелі в цьому районі коливаються від 100–150 євро за ніч за бюджетні чи середні варіанти. Однак ціни можуть варіюватися залежно від сезону, попиту та спеціальних пропозицій.

Монпарнас (Montparnasse)

Монпарнас — одне з найкрутіших місць у Парижі для проживання, відоме своїми артистичними кафе, театрами та кінотеатрами. Тут можна насолодитися атмосферою мистецтва та розваг, відвідати концерти та прогулянки в цьому культурному центрі.

Вежа Монпарнас висотою 210 метрів є символом району. Верхні поверхи пропонують неймовірні краєвиди на французьку столицю. Розташований у будівлі колишнього залізничного вокзалу, музей Орсе славиться своєю великою колекцією робіт відомих художників, таких як Моне, Ренуар, Ван Гог та інших.

Монпарнас має величезний вибір кафе, ресторанів і барів. Ви можете скуштувати традиційну французьку кухню, екзотичні страви з усього світу та насолодитися атмосферою жвавого району, який є найкращим місцем для проживання в Парижі. Ціни на готелі в Монпарнасі можуть починатися від приблизно 100 євро за ніч за бюджетні хостели до значно вищих сум за люксові готелі.