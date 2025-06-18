Фітнес хлібці: без борошна й глютену
Без борошна й без глютену. Смачно та корисно — ідеально для ресторану, вдома, щоб здивувати рідних, дати дітям у школу чи приготувати швидкий перекус.
Зберігайте, діліться з друзями, готуйте — і обов’язково напишіть, як вам було смачно
На 2 деко:
• 100 г вівсянки
• 200 г насіння льону
• 75 г кунжуту
• 150 г насіння гарбуза
• 150 г насіння соняшника
• 500 г окропу
• 100 г соєвого або теріякі соусу
• 10 г солі
Спосіб приготування:
1. Змішую вівсянку з усім насінням та сіллю.
2. Заливаю окропом, накриваю рушником і залишаю на 10–15 хвилин.
3. Додаю соєвий соус. Поки маса ще тепла й рідка — ділю її на 2 деко.
4. Деко злегка змащую олією.
Зверху кладу силіконізований пергамент (або звичайний, теж змащений олією).
5. Рівномірно й тонко розподіляю масу по пергаменту.
Відправляю в розігріту до 155°C духовку на 30 хв з конвекцією.
6. Через 30 хв дістаю, обережно перевертаю, знімаю верхній пергамент — і знову ставлю в духовку на ще 30 хв при 140°C.
І все! Хлібці готові — хрумкі, ароматні, корисні.