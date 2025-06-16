Європа запроваджує нові заходи для регулювання впливу туризму

На тлі зростаючого тиску від переповнених туристичних напрямків кілька європейських країн вживають заходів для зменшення негативного впливу масового туризму. У відповідь на зростаючі виклики, пов’язані з туризмом, Іспанія, Швейцарія та Німеччина працюють над перенаправленням туристичних потоків і полегшенням навантаження на перевантажені райони. Ці ініціативи відображають зростаючу стурбованість щодо дефіциту житла, екологічного стресу та зниження якості життя в регіонах із високим туристичним попитом, особливо в південній Європі та інших популярних напрямках.

Іспанія у 2024 році швидко відреагувала, регулюючи короткострокову оренду та моніторинг завантаженості пляжів у відповідь на протести та зростаюче невдоволення місцевих жителів. Було видалено близько 66 000 незаконних оголошень, а цифрові платформи тепер відстежують переповненість, погоду та якість води. Уряд Іспанії співпрацює з туроператорами, щоб популяризувати менш відвідувані регіони, і запровадив податкові заходи для підтримки тривалого перебування. Ініціативи в основному спрямовані на популярні місця, такі як Балеарські та Канарські острови, де напруга від надмірного туризму найбільш помітна.

Переповненість спонукає до суворіших правил доступу до пляжів. Джерело: unsplash Переповненість спонукає до суворіших правил доступу до пляжів. Джерело: unsplash

Підхід Швейцарії поєднує сталість і модернізацію інфраструктури. Залізнична мережа країни тепер повністю працює на гідроелектроенергії, що є частиною зусиль для просування використання поїздів і рівномірного розподілу туристичних відвідувань протягом року. Гостям сертифікованих готелів доступний пільговий громадський транспорт, а також вживаються заходи для розподілу кількості відвідувачів шляхом подовження доступності гірськолижних підйомників і сезонних готелів. У переповнених місцях, таких як Лаутербруннен, туристичні податки та покращений доступ до транспорту допомагають керувати зростаючим потоком відвідувачів.

Німеччина зосереджується на заохоченні екологічної поведінки, особливо в Берліні. Місто створює програму, яка пропонує стимули відвідувачам, які беруть участь у екологічно дружніх заходах, таких як прибирання сміття або висаджування дерев. Берлін також просуває модель "15-хвилинного міста", прагнучи забезпечити доступ до основних послуг і пам’яток у межах пішої або велосипедної досяжності від готелів. Мета цих ініціатив — зменшити незручності від туризму та підтримати екологічно свідомі відвідування.

Берлін заохочує велоспорт для зменшення туристичного тиску. Джерело: unsplash Берлін заохочує велоспорт для зменшення туристичного тиску. Джерело: unsplash

З точки зору відвідувачів, ці заходи можуть вплинути на планування та враження від поїздок. Доступ до даних у реальному часі, розширення туристичних сезонів і стимули за відповідальну поведінку дозволяють уникати переповнених місць і глибше взаємодіяти з місцевою культурою. Прагнення Європи до довгострокового сталого туризму означає, що мандрівники можуть розраховувати на кращі послуги, меншу кількість натовпів і більш різноманітні враження протягом усього року.