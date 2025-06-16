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Европа вводит новые меры по регулированию влияния туризма

Анастасия Крыщук

Европа вводит новые меры по регулированию влияния туризма
Балеарские острова устанавливают ежедневные лимиты для посетителей, чтобы снизить переполненность. Источник: unsplash

На фоне растущего давления от переполненных туристических направлений несколько европейских стран принимают меры по уменьшению негативного влияния массового туризма. В ответ на растущие вызовы, связанные с туризмом, Испания, Швейцария и Германия работают над перенаправлением туристических потоков и облегчением погрузки на перегруженные районы. Эти инициативы отражают растущую обеспокоенность по поводу дефицита жилья, экологического стресса и снижения качества жизни в регионах с высоким туристическим спросом, особенно в южной Европе и других популярных направлениях.

Испания в 2024 году быстро отреагировала, регулируя краткосрочную аренду и мониторинг загруженности пляжей в ответ на протесты и растущее недовольство местных жителей. Было удалено около 66 тысяч незаконных объявлений, а цифровые платформы теперь отслеживают переполненность, погоду и качество воды. Правительство Испании сотрудничает с туроператорами, чтобы популяризировать менее посещаемые регионы, и ввело налоговые меры для поддержания длительного пребывания. Инициативы в основном направлены на популярные места, такие как Балеарские и Канарские острова, где напряжение от чрезмерного туризма наиболее заметно.

Европа вводит новые меры по регулированию влияния туризма
Переполненность побуждает к более строгим правилам доступа к пляжам. Источник: unsplash

Подход Швейцарии совмещает постоянство и модернизацию инфраструктуры. Железнодорожная сеть страны теперь полностью работает на гидроэлектроэнергии, что является частью усилий по продвижению использования поездов и равномерного распределения туристических посещений в течение года. Гостям сертифицированных отелей доступен льготный общественный транспорт, а также принимаются меры по распределению количества посетителей путем продления доступности горнолыжных подъемников и сезонных отелей. В переполненных местах, таких как Лаутербруннен, туристические налоги и улучшенный доступ к транспорту помогают управлять растущим потоком посетителей.

Германия сосредотачивается на поощрении экологического поведения, особенно в Берлине. Город создает программу, которая предлагает стимулы посетителям, участвующим в экологически дружественных мероприятиях, таких как уборка мусора или высадка деревьев. Берлин также продвигает модель "15-минутного города", стремясь обеспечить доступ к основным услугам и достопримечательностям в пределах пешей или велосипедной досягаемости от отелей. Цель этих инициатив – уменьшить неудобства от туризма и поддержать экологически сознательные посещения.

Европа вводит новые меры по регулированию влияния туризма
Берлин поощряет велоспорт для уменьшения туристического давления. Источник: unsplash

С точки зрения посетителей эти мероприятия могут повлиять на планирование и впечатление от поездок. Доступ к данным в реальном времени, расширение туристических сезонов и стимулы за ответственное поведение позволяют избегать переполненных мест и глубже взаимодействовать с местной культурой. Стремление Европы к долгосрочному устойчивому туризму означает, что путешественники могут рассчитывать на лучшие услуги, меньшее количество толп и более разнообразные впечатления в течение всего года.

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