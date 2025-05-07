Чи є Wi-Fi в літаку, як підключитися до мережі та чи потрібно за це платити: гід з доступу до інтернету під час польоту

Потреба вимикати пристрої в літаку або переводити їх у авіарежим часто дратує, особливо коли потрібно терміново перевірити електронну пошту, зв’язатися з родиною чи вирішити робочі питання. Ще не так давно можливості для зв’язку й розваг під час авіаперельоту були дуже обмеженими. Але з розвитком сучасних технологій ситуація суттєво покращилася. Проте навіть зараз люди продовжують запитувати, чи є Wi-Fi в літаку. А якщо так — як він там працює? Відповідь залежить від авіакомпанії: деякі з них надають послугу Wi-Fi, і останнім часом вона стає все популярнішою.

Wi-Fi відкриває для пасажирів величезну кількість можливостей: вони можуть підтримувати зв’язок з близькими під час польоту, дивитися фільми або слухати музику через стримінгові сервіси, грати в ігри, вирішувати робочі питання тощо.

Чи є Wi-Fi в літаках?

Більшість сучасних авіакомпаній пропонують Wi-Fi на борту. Джерело: Image Tung Lam/Pixabay Більшість сучасних авіакомпаній пропонують Wi-Fi на борту. Джерело: Image Tung Lam/Pixabay

Чи зможете ви підключитися до Wi-Fi в літаку, залежить від кількох факторів. Можливість скоротати час після затримки рейсу в Інтернеті визначається вибором авіакомпанії, якою ви збираєтесь летіти, маршрутом і тривалістю польоту, а також типом літака, на борту якого ви перебуваєте.

Наразі відповідь на запитання, чи є Wi-Fi в літаку — "Так", адже більшість авіакомпаній надають своїм пасажирам таку послугу на борту, реагуючи на зростаючий попит і очікування мандрівників.

Як працює Wi-Fi в літаку?

Щоб підключитися до Інтернету на борту літака, авіакомпанії можуть використовувати два методи: супутниковий і наземно-повітряний. У першому випадку літак приймає сигнали від супутників на орбіті за допомогою встановленої антени, а потім роздає з'єднання через Wi-Fi пасажирам на борту. Цей метод є відносно новим, але технологія вже активно впроваджується багатьма авіакомпаніями. Другий метод використовує стільникові вежі — ті самі, через які ви отримуєте доступ до Інтернету на телефоні, коли перебуваєте на землі. Але коли літак довго летить над великими водними просторами, наприклад, на трансатлантичних маршрутах, ця система може не працювати. Тоді на допомогу знову приходить супутник.

Багато авіакомпаній вважають за краще комбінувати типи Wi-Fi технологій і провайдерів залежно від маршруту та типу літака. Є також нові гравці на ринку, наприклад SpaceX: у 2022 році компанія оголосила про партнерство з Hawaiian Airlines для надання високошвидкісного Інтернету через мережу супутників Starlink на низькій орбіті.

Як підключитися до Wi-Fi в літаку?

Отже, якщо ви перебуваєте на борту літака, є кілька способів дізнатися, як підключитися до Wi-Fi. Уся необхідна інформація про це доступна на сайті авіакомпанії. Також пасажиру можуть повідомити про це під час бронювання або після посадки на борт. Ще один варіант, де шукати посилання на бортовий Wi-Fi у літаку — це брошури та інструкції, які розміщені в кишенях перед пасажирським сидінням.

У більшості випадків процес підключення до Wi-Fi в літаку не відрізняється від підключення до будь-якої доступної мережі Wi-Fi: пасажиру потрібно лише активувати Wi-Fi на своєму пристрої, знайти відповідну точку доступу серед виявлених мереж і обрати "Підключитися". На додачу до цих стандартних дій, може знадобитися ввести певні дані про свій квиток або іншу інформацію, що підтверджує вашу особу та право на доступ до мережі як пасажира. Але іноді за цю послугу також потрібно буде заплатити.

Чи потрібно платити за Wi-Fi в літаку?

Різні авіакомпанії мають свої умови оплати за доступ до Wi-Fi. Джерело: Image Orna/Pixabay Різні авіакомпанії мають свої умови оплати за доступ до Wi-Fi. Джерело: Image Orna/Pixabay

Чи стягується плата за Wi-Fi на борту літака, залежить від конкретної авіакомпанії. Деякі перевізники, наприклад JetBlue, включають безкоштовний Wi-Fi як стандарт на своїх літаках. Інші, як-от Delta Air Lines, стягують фіксовану плату за годину використання або за весь рейс.

Wi-Fi також може бути включений до переліку послуг, що надаються з квитком. Наприклад, квиток бізнес-класу може містити доступ до Wi-Fi, тоді як пасажирам економ-класу доведеться сплатити, якщо вони хочуть скористатися Інтернетом. Однак авіакомпанії постійно адаптують свої послуги до потреб пасажирів і тенденцій галузі, тому умови можуть змінюватися — найкраще перевіряти актуальну інформацію щодо користування Wi-Fi на борту літаків вашої авіакомпанії.

Часті запитання

Чи можна користуватися Wi-Fi у режимі польоту?

Коли ви активуєте режим польоту на своєму пристрої — телефоні, планшеті тощо — автоматично вимикаються всі канали передачі даних і з'єднання Wi-Fi. Тому підключитися до Інтернету можна буде лише після вимкнення режиму польоту. Але якщо вручну увімкнути Wi-Fi на пристрої після активації режиму польоту, він працюватиме у звичайному режимі.

Чи є Wi-Fi на всіх літаках?

Все більше авіакомпаній впроваджують цю послугу на своїх літаках, але все ж залишаються компанії, які її не використовують.

Чи можна користуватися стримінговими додатками через Wi-Fi на борту літака?

Це залежить від якості та сили з'єднання. Wi-Fi на борту літака може бути як достатньо хорошим для використання різних онлайн-сервісів, так і повільним із слабким завантаженням. На щастя, у найближчому майбутньому якість Інтернету на борту покращиться завдяки новим технологіям, таким як система Gogo 2Ku, тож з’єднання буде надійнішим як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах.

Чи можна користуватися мобільним інтернетом на борту?

Ні, сигнал від бездротових пристроїв заважає роботі обладнання та діям пілотів, тому пасажирам потрібно переводити свої пристрої в режим польоту або вимикати їх.

Які авіакомпанії впровадили Wi-Fi на своїх рейсах?

Майже всі провідні авіакомпанії світу наразі пропонують Wi-Fi під час польоту. Повний список компаній, які надають цю послугу, можна знайти, наприклад, тут, але також не забудьте перевірити інформацію на сайті перевізника, яким ви плануєте летіти, щоб переконатися, чи працює Wi-Fi на його літаках.