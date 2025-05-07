Есть ли Wi-Fi в самолете, как подключиться к сети и нужно ли за это платить: гид по доступу в интернет во время полета

Потребность выключать устройства в самолете или переводить их в авиарежим часто раздражает, особенно когда нужно срочно проверить электронную почту, связаться с семьей или решить рабочие вопросы. работает?Ответ зависит от авиакомпании: некоторые из них предоставляют услугу Wi-Fi, и в последнее время она становится все более популярной.

Wi-Fi открывает для пассажиров множество возможностей: они могут поддерживать связь с близкими во время полета, смотреть фильмы или слушать музыку через стриминговые сервисы, играть в игры, решать рабочие вопросы и т.д.

Есть ли Wi-Fi в самолетах?

Большинство современных авиакомпаний предлагают Wi-Fi на борту. Источник: Image Tung Lam/Pixabay

Сможете ли вы подключиться к Wi-Fi в самолете, зависит от нескольких факторов.

В настоящее время ответ на вопрос, есть ли Wi-Fi в самолете — Да, ведь большинство авиакомпаний предоставляют своим пассажирам такую услугу на борту, реагируя на растущий спрос и ожидания путешественников.

Как работает Wi-Fi в самолете?

Чтобы подключиться к Интернету на борту самолета, авиакомпании могут использовать два метода: спутниковый и наземно-воздушный. башни – те самые, через которые вы получаете доступ к Интернету на телефоне, когда находитесь на земле. Но когда самолет долго летит над большими водными просторами, например, на трансатлантических маршрутах, эта система может не работать спутник.

Многие авиакомпании предпочитают комбинировать типы Wi-Fi технологий и провайдеров в зависимости от маршрута и типа самолета. Также есть новые игроки на рынке, например SpaceX: в 2022 году компания объявила о партнерстве с Hawaiian Airlines для предоставления высокоскоростного Интернета через сеть спутников Starlink на низкой орбите.

Как подключиться к Wi-Fi в самолете?

Итак, если вы находитесь на борту самолета, есть несколько способов узнать, как подключиться к Wi-Fi. Вся необходимая информация об этом доступна на сайте авиакомпании. Также пассажиру могут сообщить об этом во время бронирования или после посадки на борт.

В большинстве случаев процесс подключения к Wi-Fi в самолете не отличается от подключения к любой доступной сети Wi-Fi: пассажиру нужно только активировать Wi-Fi на своем устройстве, найти соответствующую точку доступа среди обнаруженных сетей и выбрать "Подключиться". услугу также нужно будет заплатить.

Нужно ли платить за Wi-Fi в самолете?

Различные авиакомпании имеют свои условия оплаты за доступ к Wi-Fi. Источник: Image Orna/Pixabay

Взимается ли плата за Wi-Fi на борту самолета, зависит от конкретной авиакомпании. Некоторые перевозчики, например JetBlue, включают бесплатный Wi-Fi в качестве стандарта на своих самолетах.

Wi-Fi также может быть включен в перечень услуг, предоставляемых с билетом. Например, билет бизнес-класса может содержать доступ к Wi-Fi, тогда как пассажирам эконом-класса придется оплатить, если они хотят воспользоваться Интернетом.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать Wi-Fi в режиме полета?

При включении режима полета на устройстве — телефоне, планшете и т. д. — все каналы передачи данных и подключение Wi-Fi автоматически подключаются к Интернету.

Есть ли Wi-Fi на всех самолетах?

Все больше авиакомпаний внедряют эту услугу на своих самолетах, но все же остаются неиспользуемые компании.

Можно ли использовать стриминговые приложения через Wi-Fi на борту самолета?

Это зависит от качества и силы соединения. Wi-Fi на борту самолета может быть как достаточно хорошим для использования различных онлайн-сервисов, так и медленным со слабым загрузкой.

Можно ли пользоваться мобильным Интернетом на борту?

Нет, сигнал от беспроводных устройств мешает работе оборудования и действиям пилотов, поэтому пассажирам следует переводить свои устройства в режим полета или выключать их.

Какие авиакомпании ввели Wi-Fi на своих рейсах?

Почти все ведущие авиакомпании мира предлагают Wi-Fi во время полета. Полный список компаний, предоставляющих эту услугу, можно найти, например, здесь, но также не забудьте проверить информацию на сайте перевозчика, которым вы планируете лететь, чтобы убедиться, работает ли Wi-Fi на его самолетах.