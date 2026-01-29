Ще одна і дуже важлива для України угода!

Український інститут майбутнього ще тоді провів фундаментальне дослідження та розробив "Стратегію титанової галузі України-2030".

Повний текст Стратегії доступний тут.

Але її реалізація гальмувалася через відсутність масштабних інвестицій.

Ця угода може стати першим справжнім кроком (!!!):

- Залучення західного капіталу в український гірничодобувний сектор

- Інтеграція у глобальні ланцюги постачання критичних мінералів

- Створення преференційних умов для союзних інвесторів

Угода ідеально вписується в рамки підписаного 30 квітня 2025 року US-Ukraine Minerals Deal.

УІМ проаналізував ці можливості в дослідженні "Розширення співробітництва між Україною та США: стратегія Win-Win":

Ключові елементи:

- Velta вже має Letter of Interest від EXIM Bank США на $60 млн

- DFC відвідала об'єкти Velta у вересні 2025 як "стартовий проект"

- Титан включено до списку 55 критичних мінералів угоди

- Потенціал страхування ризиків через MIGA

Позитивний сценарій для України: що ми отримуємо?

1. Інвестиції:

- У розширення видобутку і збагачення

- У завод з виробнитства високоякісного титанового порошку

- У виробнитство кінцевої продукції (для медицини, AirSpase та інш)

Знаю потенційний обсяг інвестицій, але не можу поки казати публічно.

2. €7,3 млн вже отримано від Horizon Europe

3. Експортний потенціал:

- 300 000+ тонн ільменітового концентрату/рік (планова потужність двух родовищ Велти)

- До 10 000 тонн титанового порошку/рік (2030+)

- Вихід на преміальні ринки AM (additive manufacturing)

- Створення 1 000+ робочих місць високої кваліфікації

(!) Додатковий захист з боку США. І це, можливо, найважливіше.

Коли український актив стає частиною західного ланцюга постачання критичних мінералів для оборонної галузі (F-22 Raptor – 39% титану, турбіни реактивних двигунів), він автоматично отримує статус стратегічного інтересу США.

Pentagon вже визначив титанову губку як "потенційну одиничну точку відмови" у ланцюзі постачання:

Velta з її запатентованою технологією Velta Ti Process може стати вирішенням цієї проблеми для Заходу (!!!):

Але сама можливість такої угоди в третій рік повномасштабної війни – це потужний сигнал інвесторам:

- Україна не просто виживає, вона будує майбутнє.

Що далі?

Ця угода має стати прецедентом для включення України у велику гру з великими проектами.

Тому чекаємо на завершення угоди (ще мають бути отримані необхідні дозволи)

Читайте, робить висновки, поширюйте!