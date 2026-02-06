Економічна криза в РФ прогресує

Початок економічної кризи в рф вже не новина, але минулий тиждень нам підкинув ще кілька підтверджень і яскравих кейсів.

При зростанні ВВП рф за офіційною версією на 1%, продовжує надходити статистика про зниження обсягів перевезень. Так, внутрішні авіаційні перевезення пасажирів впали за 2025 рік на 4%, а перевезення річковим транспортом – на 14%. Продаж російської сільгосптехніки обвалився аж на 21%. Впав навіть такий ліквідний для рф сегмент як вирощування худоби і птиці: на 0,2%.

Крапку в цьому дрібному параді проблем поставив РСПП, який показав зниження індексу настроїв підприємців у січні в порівнянні з груднем. Заяви РСПП мали досить ідіотській, але правдивий характер: спочатку підприємцям підвищили прямі податки, потім – ставки за кредитами, а потім і непрямі (ПДВ та акцизи).

І що, на думку путінської команди їх підприємці повинні мати гарні настрої? Думаю, відповідь очевидна підприємцям (рабам на галерах) легше не стало.