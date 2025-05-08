Їжа, дозволена TSA для авіаперельотів: докладні інструкції для мандрівників

В останні десятиліття спостерігається чітка тенденція до посилення обмежень у перевезенні продуктів харчування. Це пов’язано з тим, що пасажири все частіше намагаються провозити заборонені речовини та предмети через державні кордони.

Окрім традиційних перевірок в аеропортах, сьогодні використовуються посилені заходи безпеки. До них належать спеціально навчені собаки, які допомагають виявляти порушників, та спеціалізовані перевірки за допомогою рентгену. Багатьох туристів спокушає можливість провезення заборонених продуктів, але все ж не варто порушувати встановлений порядок.

Під час авіаподорожей завжди важливо знати, які продукти та рідини можна брати з собою, а які заборонені до провезення Управлінням транспортної безпеки США (TSA).

Звичайно, їжу можна придбати й на борту літака, але вона часто не відповідає вимогам та смаковим уподобанням пасажирів. Це особливо актуально для людей, які страждають на алергії та захворювання шлунково-кишкового тракту. Багато авіакомпаній припинили продаж їжі пасажирам через масові епідемії, зокрема коронавірус.

Їсти в літаку — непоганий варіант для перекусу. Джерело: Pixels Їсти в літаку — непоганий варіант для перекусу. Джерело: Pixels

На борту літаків мандрівникам пропонують їжу, розігріту в пластикових контейнерах. Вона може виглядати досить привабливо, а її смак — бути прийнятним, проте домашня їжа завжди є пріоритетом.

У цьому сенсі єдиним правильним варіантом залишається заздалегідь запастися провізією самостійно, але лише з урахуванням вимог Служби транспортної безпеки. Якщо попереду вас чекає тривала подорож, подбайте про їжу, яка стане в пригоді в дорозі.

У нашій статті ми хочемо пролити світло на актуальне питання — яку їжу можна провозити в літаках у ручній поклажі та зареєстрованому багажі.

Особливості їжі, яку пропонують у літаках

Звісно, від їжі в літаках не варто відмовлятися. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки на харчування в авіакомпаніях щорічно виділяються колосальні суми — до 6 мільярдів доларів. Їжу готують у спеціалізованих місцях, під суворим контролем професійних кухарів і за чіткими рецептами.

Після доставки в аеропорти їжу перевозять на борти літаків, де її зберігають у холодильниках і розігрівають перед подачею пасажирам. До меню включаються лише ті страви, які зберігають свої початкові властивості за змінного тиску та висоти.

Під час приготування страв для авіакомпаній фахівці враховують, що смакові відчуття людей змінюються. Купуючи їжу в літаках, завжди слід пам’ятати, що вона може містити велику кількість натрію. Це може негативно вплинути на здоров’я пасажирів, зокрема на серцево-судинну систему.

Існують певні стандарти для закладів, що спеціалізуються на авіаційному харчуванні. Кожні 3–5 років FDA організовує перевірки, спрямовані на виявлення порушень у цій сфері для їх подальшого усунення. Завжди варто мати на увазі, що навіть виявлення порушень і накладення санкцій на заклади харчування не виключає подальших збоїв, тому домашня їжа завжди безпечніша.

Правило 3-1-1

Під час перевезення рідин користуйтеся правилом 3-1-1. Це означає, що ви можете взяти із собою пакет із рідинами, гелями, кремами, пастами та аерозолями певного об’єму. Їх можна розміщувати в контейнерах, причому вага кожного предмета не повинна перевищувати 3,4 унції. Якщо ви перевозите більші об’єми рідин і паст, їх слід покласти до зареєстрованого багажу.

Овочі та фрукти

Управління транспортної безпеки дозволяє перевозити лише цілі фрукти й овочі в контейнерах або іншій упаковці. Їх можна розміщувати як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі. Якщо фрукти або овочі подрібнені, застосовується правило 3,4 унції.

Овочі та фрукти можна перевозити в літаку за однієї умови — вони мають бути цілими. Джерело: Pixels Овочі та фрукти можна перевозити в літаку за однієї умови — вони мають бути цілими. Джерело: Pixels

Варто мати на увазі, що деякі країни встановлюють обмеження на ввезення екзотичних фруктів. Наприклад, у США діють обмеження на перевезення фруктів з Гаваїв, Віргінських островів і Пуерто-Рико на материкову частину через підвищений ризик поширення інвазивних шкідників рослин.

Сухофрукти

Хоч із свіжими фруктами є певні нюанси, сухофрукти можна перевозити за умови, що вони добре упаковані.

Випічка

Усі види випічки дозволено брати в літак, включно з пирогами й кексами, печивом і тортами, пряниками та пончиками. За бажанням можна взяти із собою хліб або піцу в герметичному контейнері. Єдине — їх можуть не дозволити класти на верхню полицю, а попросять тримати при собі.

Дитяче харчування

Управління транспортної безпеки лояльно ставиться до перевезення дитячого харчування. Воно не підпадає під обмеження 3,4 унції, як інші рідини. Перед оглядом багажу попередьте інспекторів про наявність дитячого харчування у валізі — у розумних кількостях воно не заборонене до перевезення. Те саме стосується твердої їжі та напоїв для маленьких мандрівників.

Кава

Можна пронести свіжозварену каву через контроль TSA лише за однієї умови — якщо її об’єм не перевищує 3,4 унції. Якщо ж ви перевозите каву в зернах або мелену, обмежень немає.

Цукерки та солодощі

Тверді цукерки й солодощі в герметичному пакуванні можна безпечно перевозити літаком. Їх дозволено класти як у ручну поклажу, так і в зареєстрований багаж.

Солодощі дозволено перевозити в літаку, потрібно лише подбати про практичне пакування. Джерело: Pixels Солодощі дозволено перевозити в літаку, потрібно лише подбати про практичне пакування. Джерело: Pixels

М’ясні продукти

Любителі м’яса можуть не хвилюватися — дозволено брати м’ясо як у сирому, так і в приготованому вигляді у свою дорожню сумку. Єдине, про що варто подбати в такому разі — це герметичне вакуумне пакування, щоб запобігти витіканню рідини або поширенню запахів.

Будьте готові до того, що співробітники TSA можуть попросити вас тимчасово дістати м’ясні продукти з сумки перед перевіркою рентгенівським апаратом.

Свіже м’ясо слід транспортувати в замороженому вигляді в контейнері. Найпрактичнішим варіантом для заморожування продуктів є пакети з сухим льодом, які повинні важити не менше 5.5 фунтів.

Важливо: якщо ви плануєте подорож до Сполучених Штатів з інших країн світу, будьте готові до спеціальних перевірок м’яса. Уточніть, які види м’яса дозволені до ввезення в країну, а які — ні.

Алкогольні напої

Алкогольні напої підлягають стандартним обмеженням, які застосовуються до рідин. Управління транспортної безпеки дозволяє провозити алкоголь у пляшках по 3.4 унції, які розміщуються в пластикових пакетах об’ємом один кварт.

Пляшки з алкоголем можна перевозити в зареєстрованому багажі, запечатаними та в оригінальній упаковці. Як правило, вживання алкоголю на борту літака заборонено, за винятком випадків, коли його пропонує авіакомпанія.

Важливо: алкоголь міцністю понад 70% заборонено брати з собою на літак, і його не дозволять навіть у зареєстрованому багажі. До таких належать зерновий спирт, деякі види віскі та абсенту, рому та лікерів, включно з Everclear, тож завжди звертайте увагу на міцність алкогольного напою перед тим, як купити пляшку в подарунок.

Тверда їжа та сири

Сухі продукти, такі як горіхи та крупи, сири та шоколад, боби та макарони дозволено брати на борт літака, і їх можна перевозити у великій кількості. Для плавлених сирів, однак, діє звичне правило 3.4 унції.

Салати

Листя салату дозволено для авіаперевезення, але якщо ви хочете взяти із собою заправку, її слід транспортувати в окремій ємності об’ємом 3.4 унції. Непоганим варіантом буде змішати салат до проходження контролю безпеки, щоб страва довше залишалась свіжою.

Олія, оцет і мед

Пляшка оливкової олії холодного віджиму стане чудовим подарунком для рідних і друзів на згадку про подорож до закордонних країн. Для транспортування її слід здати в зареєстрованому багажі. Те ж саме стосується меду, оцту та інших рідких середовищ. Якщо ж ви хочете покласти їх до ручної поклажі, просто дотримуйтесь правила 3-1-1.

Спеції

Сухі спеції можна вільно перевозити за однієї умови — вони повинні бути марковані та герметично запаковані. Їх можна покласти як до ручної поклажі, так і до зареєстрованого багажу.

Спеції можна брати з собою в літак. Джерело: Pixels Спеції можна брати з собою в літак. Джерело: Pixels

Протеїнові та енергетичні порошки

Для цих продуктів діють ті самі правила, що й для спецій. Головне — переконатися, що маркування та упаковка відповідають вимогам до перевезення.

Джем, арахісова паста та спреди

Правило 3-1-1 застосовується не лише до рідин, а й до пастоподібних продуктів, тому джеми, спреди, арахісову пасту та інші суміші з гелевою консистенцією можна брати в літак у контейнерах до 3.4 унції.

Йогурти, соуси та інші рідкі продукти

Рідкі продукти, зокрема йогурти, соуси та підливи, можна перевозити в контейнерах об’ємом до 3.4 унції, які вміщаються в ручну поклажу. Якщо рідкі продукти більші за 3.4 унції, їх можна перевозити у зареєстрованому багажі. Підходящий варіант транспортування рідкої їжі — у замороженому вигляді.

Якщо ви плануєте подорож міжнародним рейсом, зверніть увагу на обмеження, які стосуються ввезення продуктів харчування через кордони країн. Наприклад, у Китаї заборонено перевозити сирі продукти, зокрема молоко, сире м’ясо та овочі.

Важливо: уважно вивчайте митні норми країни, яку плануєте відвідати. Це допоможе уникнути неприємностей, пов’язаних із конфіскацією продуктів. Наприклад, у США список продуктів, дозволених до перевезення Управлінням транспортної безпеки, суворо заборонений Митною та прикордонною службою США.

Тепер ви знаєте, які продукти дозволено перевозити в літаках згідно з вимогами Управління транспортної безпеки. Використовуйте матеріали, представлені в нашій статті, як зручну пам’ятку, але завжди уточнюйте інформацію з офіційних джерел, адже стандарти TSA змінюються та коригуються досить часто. Надавайте перевагу домашній їжі, приготованій власноруч, але не ставтеся занадто категорично до їжі в літаку.

Бажаємо вам приємної подорожі з винятково позитивними емоціями!