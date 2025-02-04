Дуда назвав важливість подальшої підтримки України.

Президент каже, що союзники повинні посилити безпеку України, щоб запобігти "вибуху" злочинності, яка яка може поширитися на Польщу. Завершення війни в Україні може спровокувати транскордонну злочинність. Тому Україні необхідно надати підтримку для відновлення економіки та "забезпечення порядку та безпеки всередині країни".

В інтерв’ю Financial Times Анджей Дуда сказав, що він стурбований тим, що завершення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності. Що вплине на Європу і США.

Він порівняв ситуацію з пост-СРСР на початку 1990-х років, коли бандитизм і вогнепальне насильство поширилися серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану. (Тут би я ще додав приклад Вʼєтнамської війни, коли ветерани, на яких американська держава і американське суспільство в цілому ПОКЛАЛИ, дійсно масово долучилися до байкерських банд).

Щоб українським військовим не довелося повертатися у зруйновані міста і села (що може спровокувати негативні процеси), в разі мирної угоди між Києвом і Москвою Україні вкрай необхідно надати підтримку для відновлення економіки та "збереження порядку та безпеки" всередині країни.

Від себе додам: шановні громадяни, шановні роботодавці, шановна держава, коли війна закінчиться і ветерани повернуться домів, намагайтеся не поводити себе як му**ки. Беріть на роботу, підтримуйте, не нехтуйте вдячністю. Знаю, що спрацює не на всіх, але все ж внесок кожного адеквата важливий.