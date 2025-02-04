Дуда раптово видав дозу адекватності про завершення війни
Дуда назвав важливість подальшої підтримки України.
Президент каже, що союзники повинні посилити безпеку України, щоб запобігти "вибуху" злочинності, яка яка може поширитися на Польщу. Завершення війни в Україні може спровокувати транскордонну злочинність. Тому Україні необхідно надати підтримку для відновлення економіки та "забезпечення порядку та безпеки всередині країни".
В інтерв’ю Financial Times Анджей Дуда сказав, що він стурбований тим, що завершення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності. Що вплине на Європу і США.
Він порівняв ситуацію з пост-СРСР на початку 1990-х років, коли бандитизм і вогнепальне насильство поширилися серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану. (Тут би я ще додав приклад Вʼєтнамської війни, коли ветерани, на яких американська держава і американське суспільство в цілому ПОКЛАЛИ, дійсно масово долучилися до байкерських банд).
Щоб українським військовим не довелося повертатися у зруйновані міста і села (що може спровокувати негативні процеси), в разі мирної угоди між Києвом і Москвою Україні вкрай необхідно надати підтримку для відновлення економіки та "збереження порядку та безпеки" всередині країни.
Від себе додам: шановні громадяни, шановні роботодавці, шановна держава, коли війна закінчиться і ветерани повернуться домів, намагайтеся не поводити себе як му**ки. Беріть на роботу, підтримуйте, не нехтуйте вдячністю. Знаю, що спрацює не на всіх, але все ж внесок кожного адеквата важливий.