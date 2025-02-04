Дуда внезапно выдал дозу адекватности завершения войны
Дуда назвал важность дальнейшей поддержки Украины.
Президент говорит, что союзники должны усилить безопасность Украины, чтобы предотвратить "взрыв" преступности, которая может распространиться на Польшу. Завершение войны в Украине может спровоцировать трансграничную преступность. Поэтому Украине необходимо оказать поддержку восстановлению экономики и "обеспечения порядка и безопасности внутри страны".
В интервью Financial Times Анджей Дуда сказал, что обеспокоен тем, что завершение войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности. Что повлияет на Европу и США.
Он сравнил ситуацию с пост-СССР в начале 1990-х годов, когда бандитизм и огнестрельное насилие распространились среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана. (Здесь бы я еще добавил пример Вьетнамской войны, когда ветераны, на которых американское государство и американское общество в целом ПОЛОЖИЛИ, действительно массово приобщились к байкерским бандам).
Чтобы украинским военным не пришлось возвращаться в разрушенные города и села (что может спровоцировать негативные процессы), в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой Украине необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и "сохранения порядка и безопасности" внутри страны.
От себя добавлю: уважаемые граждане, уважаемые работодатели, уважаемое государство, когда война закончится и ветераны вернутся домой, старайтесь не вести себя как муки. Берите на работу, поддерживайте, не пренебрегайте благодарностью. Знаю, что сработает не на всех, но все же вклад каждого адеквата важен.