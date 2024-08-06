Вчора багато друзів запитували, що то за ребус я виставив у FB.

Тепер можна пояснити загадку.

Для команди Трампа пролунав тривожний дзвіночок Для команди Трампа пролунав тривожний дзвіночок

Серед двох кандидатів у віце-президенти Камала Харріс обрала губернатора Мінесоти Тіма Волца. Він у минулому - тренер команди з американського футболу. Хоча я думав, що демократи оберуть губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро (у студентські роки - гравця баскетбольної команди).

Рішення Харріс на користь Волца могло бути продиктоване кількома моментами. Перший - це посилення антиізраїльських настроїв серед демократів на фоні бомбардувань окремих палестинських поселень, а також перед можливим загостренням конфлікту на Ближньому Сході.

Другий - вже більш внутрішньопартійний розклад. Шапіро міг стати достатньо потужною фігурою в Білому Домі і претендувати на збільшення власних повноважень і функціоналу. Що могло не надто сподобатися Харріс.

Але що б там не було, зараз трійка демократів (Байден-Харріс-Волц) намагатиметься збити темп і енергію Трампа. Напівпорожні трибуни на кількох останніх виступах Дональда - це тривожний дзвіночок для його команди. Проблема в тому, що він виклав на стіл уже майже всі карти (по Україні він уже почав навіть повторюватись). Тоді як в кишенях "трійки" ще можуть бути цікаві ходи.

Цікаво. Дуже цікаво…