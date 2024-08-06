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Для команды Трампа раздался тревожный звоночек

Виктор ШлинчакВиктор Шлинчак

Для команды Трампа раздался тревожный звоночек
Для команды Трампа раздался тревожный звоночек

Вчера многие друзья спрашивали, что это за ребус я выставил в FB.

 

Теперь можно объяснить загадку.

Для команды Трампа раздался тревожный звоночек
Для команды Трампа раздался тревожный звоночек

Среди двух кандидатов в вице-президенты Камала Харрис избрала губернатора Миннесоты Тима Волца. Он в прошлом – тренер команды по американскому футболу. Хотя я думал, что демократы изберут губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро (в студенческие годы – игрока баскетбольной команды).

 

Решение Харриса в пользу Волца могло быть продиктовано несколькими моментами. Первый – это усиление антиизраильских настроений среди демократов на фоне бомбардировок отдельных палестинских поселений, а также перед возможным обострением конфликта на Ближнем Востоке.

 

Второй – уже более внутрипартийное расписание. Шапиро мог стать достаточно мощной фигурой в Белом Доме и претендовать на увеличение своих полномочий и функционала. Что могло не очень понравиться Харрису.

 

Но что бы то ни было, сейчас тройка демократов (Байден-Харрис-Волц) будет пытаться сбить темп и энергию Трампа. Полупустые трибуны на нескольких последних выступлениях Дональда – это тревожный колокольчик для его команды. Проблема в том, что он выложил на стол почти все карты (по Украине он уже начал даже повторяться). В то время как в карманах "тройки" еще могут быть интересные ходы.

 

Любопытно. Очень интересно…

Источник:facebook.com

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