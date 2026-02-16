Дискваліфікація Гераскевича як діагноз олімпійському руху

Історія з дискваліфікацією українського атлета Владислава Гераскевича несподівано стала однією з головних тем зимової Олімпіади в Італії, затьмаривши самі спортивні результати. І, чесно кажучи, я не здивований. Тому що скандал з Гераскевичем — це кульмінація системи постійних принизливих компромісів спортивного менеджменту з авторитарними режимами, які роблять ставку на фінансування власних спортивних досягнень і, відповідно, готові щедро фінансувати міжнародні спортивні інституції.

Власне, саме обрання нового президента Міжнародного олімпійського комітету минулого року вже передбачало подібні скандали. Багаторічний керівник МОК Томас Бах теж відрізнявся відомою гнучкістю, проте все ж це був німецький спортивний менеджер, відомий не тільки як успішний атлет, але і як політик з лав Вільної демократичної партії. Бах, принаймні, розумів, що існує реальна репутація і реальна політика, від якої неможливо ухилитися навіть у спорті.

Його наступниця Кірсті Ковентрі, знаменита зимбабвійська плавчиня, досягненнями якої пишався багаторічний диктатор Роберт Мугабе, який називав її "золотою дівчиною" своєї країни — фігура іншого типу. Це людина, яка сформувалася в умовах диктатури. І не варто обманюватися американським освітою або довгим життям на Заході. Ми з власного досвіду знаємо, як багато вихідців з колишнього соціалістичного світу успішно мімікрують під західний спосіб життя, зберігаючи колишні цинічні підходи до кар'єри і суспільного блага.

Ковентрі була не просто спортсменкою — вона обіймала посаду міністра молоді та спорту Зімбабве. І до її роботи на цій посаді висувалися серйозні претензії, які вона відкидала з риторичною легкістю Елли Памфілової, заявляючи, що той, хто хоче змін, повинен брати участь в управлінні.

Після цього не доводиться дивуватися її демонстративним емоціям у ситуації з Гераскевичем (директор з комунікацій МОК Марк Адамс 12 лютого розповів журналістам, що після особистої спроби вмовити українського спортсмена відмовитися від використання "шолома пам'яті" Ковентрі розплакалася. — Ред.). Очевидно, що ця розумна й амбітна жінка вміє не тільки плавати, а й плакати в потрібний момент.

Однак справа, зрозуміло, не тільки в особистості Ковентрі. Проблема в тому, що саме така фігура опинилася на чолі міжнародного олімпійського руху. Уже в момент її обрання було очевидно: це вирок системі, яка неминуче почне саморуйнуватися. І це ще не раз проявиться — і в рішеннях МОК, і в вердиктах спортивного арбітражу.

Ми прекрасно розуміємо, що в жесті Гераскевича, який хотів вшанувати пам'ять загиблих колег, не було нічого політичного. Це був жест людського співчуття — адже саме ідея миру і поваги між народами лежить в основі Олімпійських ігор. Але чиновники вважають за краще робити вигляд, що це не так. І в цьому головна проблема. Всі все розуміють, але машина спортивного руху продовжує рухатися по своїй траєкторії — до Кремля, до Пекіна, до монархій Перської затоки. Туди, де є гроші. А не туди, де є совість і повага до традицій спорту.

Деградація почалася не сьогодні. Про неї можна було говорити ще під час Олімпіади в Москві (мова про літні Олімпійські ігри 1980 року. — Ред.), коли проведення Ігор у столиці агресивної держави фактично врятував новий президент МОК Хуан Антоніо Самаранч. У 2025 році його син, до речі, був одним із конкурентів Кірсті Ковентрі.

Про непрозорість і корумпованість міжнародних спортивних організацій в останні роки не говорив тільки ледачий. Всі прекрасно розуміють, що це давно вже не просто спортивні асоціації, а структури, що нагадують мафіозні об'єднання, нерідко з явним політичним ухилом.

Чого вартий хоча б Кірсан Ілюмжинов на чолі ФІДЕ, якого змінив Аркадій Дворкович, що з'явився на олімпійських трибунах у Мілані з радянською символікою і горезвісним ведмедиком — символом олімпійської ганьби. Спеціально засновану ФІФА премію миру для Трампа я навіть не згадую. Президент ФІФА Джанні Інфантіно давно виглядає скоріше щасливим брокером, ніж спортивним менеджером.

Але це хоча б спортивні асоціації. А сенс олімпійського руху — не тільки в рекордах і медалях. Він перш за все в гуманізмі. Саме в гуманізмі полягала його початкова ідея.

І цю ідею на наших очах цинічно зневажає сам Міжнародний олімпійський комітет на чолі з колишнім міністром диктаторського режиму. Важко уявити собі щось більш далеке від справжнього олімпійського духу.

Тому дискваліфікація Гераскевича стала чітким і очевидним діагнозом того, що сталося з олімпійським рухом — і з великим спортом взагалі — за останні десятиліття. І нагадуванням про те, що спорт не може існувати у вакуумі суспільного розвитку. Якщо зникають цінності в реальному житті, вони зникають і в спорті.