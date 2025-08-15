Зустріч Трампа з Путіним і його розмова з Лукашенко остаточно руйнують ідеалістичне ставлення багатьох українців до західних цінностей, стандартів демократії та до США.

Диктатори виходять з ізоляції завдяки президенту США. Ті, хто вчора вважалися нерукопотискаємими, сьогодні, замість покарання за свої злочини, отримують винагороду у вигляді милого спілкування і комунікацій та можливий вихід з під санкцій. Це треш.

Стає зрозуміло, що у сучасному світі право сили помітно домінує над силою права, моралі та демократії, а репутація нічого не варта перед власними цілями.