''Демонстративна вечірка'' в умовах війни: ексзаступник генпрокурора Вербицький пробиває дно

Колишній заступник генерального прокурора Вербицький продовжує як кажуть на жаргонні, пробивати дно. Нещодавно Вербицький вирішив пограти у бандитів та показати це на всю країну.

Кадрами з події поділилась у Facebook його обраниця, Христина Ільницька Фонд Христини Ільницької. Вечірка проходила в Одесі, а локація була прикрашена в естетиці 90х.

На мій погляд, такі "демонстративні вечірки" в умовах війни, коли кожен день гинуть військові та мирні жителі, коли тисячі людей віддають останнє на потреби армії, демонстративні розваги у стилі кримінальної романтики виглядають як плювок у бік суспільства.

Образ "малинових піджаків", золотих ланцюгів і кримінальних кодексів асоціюється з епохою хаосу й беззаконня. Але особливий цинізм ситуації в тому, що у вечірці бере участь людина, яка свого часу уособлювала боротьбу з організованою злочинністю. Для колишнього керівника органів прокуратури — це пряма дискредитація власного минулого та державних інституцій на які йому плювати.

Я досі не може зрозуміти, що в голові у цього персонажа???? Для чого це викладати на загал, щоб показати що ти недоторканий на сьогоднішній день, так це вже і так всі зрозуміли!!!!