Як пов'язане розчарування Трампа в Путіні та майбутня мобілізація в Росії

Загадка різкої зміни позиції Трампа до Росії, яку він назвав паперовим тигром, проста. Путін не виправдав сподівань Трампа, ще недавно (мабуть, під впливом російської агентури у своєму оточенні, типу Віткофа) абсолютно впевненого, що Росія може швидко досягти успіху у війні проти України. Після цього Трамп збирався вискочити з кущів та заявити, що саме він встановив мир та врятував Україну від остаточного розгрому. А потім американський президент розраховував отримати, нарешті, омріяну Нобелівську премію миру.

Тому Трамп і давав Путіну постійно два, три, п'ять тижнів відстрочки. Трамп чекав, що росіяни за цей час прорвуть фронт і змусять Україну до капітуляції, яку потім видасть за мир, досягнутий завдяки його зусиллям.

Але Путін так і не зміг досягти успіху на війні і розчарував Трампа, який перестав, мабуть, бачити в ньому сильну людину, переможця, і став ставитися до нього як до невдахи. Тепер Путіну треба довести Трампу, що це не так, інакше той більше не матиме з ним справи.

Путіну необхідно переламати перебіг війни. Однак це неможливо без проведення загальної мобілізації, тотальної мілітаризації виробництва та праці. Без цього шансів на успіх Путін, очевидно, не має. Про таку перспективу давно говорять "зітники", на неї щойно натякнув Рогозін, який заявив, що війна зайшла в глухий кут і перемога можлива лише ціною величезних жертв.

Коли Путін слідом за Трампом остаточно переконається, що не може перемогти тими обмеженими ресурсами, які вдалося мобілізувати (а це станеться незабаром, я думаю, протягом цього року), він спробує переламати хід війни, кинувши в її топку всі можливі ресурси, у тому числі й нову хвилю примусово мобілізованих. Успіху все одно не буде, але спроба тотальної війни у разі продовження путінського правління неминуча.