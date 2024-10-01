Что означает победа Трампа

Якщо Трамп переможе на президентських виборах 2024 року, то Путін і Трамп, з двох сторін тиснуть на Європу і заразом на Україну, граючи в "доброго і поганого поліцейського".

Завдання Трампа – змусити Європу платити за війну в Україні та відновлення після перемир'я з путінською Росією, якого він досягне, ціною поступок України. А мета Путіна - відокремити Європу та Україну від США та домогтися визнання міжнародним співтовариством його геополітичної перемоги над Україною, відповідно, перетворення Росії на один із центрів багатополюсного світу.

Успішна співпраця путінської Росії та Трампа на європейському фронті та в Україні, що дозволить США скасувати режим санкції проти Кремля та дистанціювати Росію від Китаю.