Что означает победа Трампа

Если Трамп победит на президентских выборах 2024 года, то Путин и Трамп, с двух сторон будут давить на Европу и заодно на Украину, играя в "хорошего и плохого полицейского".

Задача Трампа – заставить Европу платить за войну в Украине и восстановление после перемирия с путинской Россией, которого он добьется, ценой уступок Украины. А цель Путина - отделить Европу и Украину от США и добиться признания международным сообществом его геополитической победы над Украиной, соответственно, превращения России в один из центров многополюсного мира.

Успешное сотрудничество путинской России и Трампа на европейском фронте и в Украине, что позволит США отменить режим санкции против Кремля и дистанцировать Россию от Китая.