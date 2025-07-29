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Політика

Що, крім нового витка санкцій, може викласти на стіл Трамп?

Ян Валєтов

Що, крім нового витка санкцій, може викласти на стіл Трамп?
Що, крім нового витка санкцій, може викласти на стіл Трамп?

Намагаюся осмислити новий ультиматум Трампа.

Не виходить.

Будь-який ультиматум, тим більше від фігури масштабу Трампа, за яким стоїть США, повинен при відмові від виконання його умов, спричинити такі дії, щоб світ здригнувся, непокірні забилися під ліжка, а винуватця вкрився чесоткою і помер від кривавого проносу.

Я не бачу інструмент для здійснення такого ефекту.

Можливо є бажання та наміри.

Як у старому анекдоті про імпотенту: є кого, де, але чим?

Що, крім нового витка санкцій, може викласти на стіл Трамп? Не сперечаюся, санкції – це добре. Це типу страшного вірусу, який потрапить у російський організм та подіє. Колись. І не факт, що призведе до смерті. А швидше за все не приведе.

Застосування військової сили вважаю малоймовірним.

Накачування України зброєю та технологіями - дуже бажаною, але в будь-якому разі розтягнутою в часі, що залежить від рішень Конгресу.

На те, що Путін злякається і дасть задню, я розраховувати не раджу. Не той психотип.

Ядерна країна навряд чи битися в істериці від загроз, скільки б не везли до Британії стратегічних зарядів.

Так не працює.

Жаль, але не працює.

Тактика Росії після невдалого бліцкригу змінилася – тепер це війна на виснаження. Поодинці вони б нас уже доїли, за допомогою Заходу це складне завдання.

Розрахунок на виснаження людського ресурсу. Це як реалізація чисельної переваги у хокеї. Грати втрьох проти п'ятьох можна, можна забивати, але виграти матч...

І саме у чисельній перевагі РФ я бачу основну проблему України. І цю перевагу можна скоротити за рахунок західних технологій, але неможливо нівелювати.

На жаль.

Чекаємо на новий дедлайн. Чекаємо на дії.

Розмови, схоже, скінчилися. Ще б зрозуміти, чим вони закінчилися для них і для нас.

Джерело:facebook.com

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