Що думають виборці Трампа про Україну: опитування

Дуже цікаві дані в світлі останніх подій. The Vandenberg Coalition опитала виборців Трампа про Україну та Росію. Що маємо:

Лише 16% прихильників Трампа погоджуються з вимогами, щоб Україна віддала свої території;

Більшість звинувачують Путіна у відсутності мирної угоди;

4 з 5 прихильників Трампа висловлюються за підтримку України - у різному вигляді;

76% підтримують додаткові санкції проти Росії.

Опитування проводили з 22 по 28 жовтня, результати оприлюднили нещодавно. Цікаво буде побачити нову соціологію за листопад - Vandenberg Coalition здійснює заміри щомісяця. Посилання на дослідження залишу в коментарях.

