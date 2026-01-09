Втрати окупантів за перший тиждень січня 2026 року в цифрах

Втрати і результати наступу РОВ за перший тиждень січня 2026 року в цифрах...

Завершився перший тиждень січня нового 2026 року і, як завжди, варто підбити попередні результати у пропорції втрат противника та результатів щодо захоплення територій України.

Протягом перших семи днів січня 2026 року РОВ захопили 48 км² території України, що є одним з найнижчих показників у тижневому вираженні за другу половину 2025 року. З чим це пов'язано, поговоримо після наведення інших даних.

Втрати особового складу РОВ за перший тиждень січня 2026 року склали 6 930, що не є особливо видатним результатом за весь минулий, 2025-й рік, але з урахуванням захопленої площі територій, нюанс цього показника в іншому.

Пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому склала по 144 тіла окупантів. Так, майже два взводи РОВ клали протягом минулого тижня на те, щоб захопити 1 км²!

Це один з найвищих показників втрат РОВ у пропорції до захопленої території в тижневому вираженні.

Причиною таких показників є кілька факторів. По-перше – за рядом основних напрямків РОВ уперлися в малі та середні міста, які захопити з наскоку не виходить, а ресурсу вони з'їдають багато. Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе, Часів Яр... У польових умовах бої значно сповільнилися і стагнують.

По-друге – погода. Наступати піхотою в мороз і снігопад – таке собі задоволення, особливо на сході та північному сході театру бойових дій.

По-третє, скоро 1418-й день війни, що можна порівняти з тривалістю, так званої фази Другої світової – Великої Вітчизняної війни. І до цього моменту Покровськ і Мирноград не окуповані, Куп'янськ втрачено, Гуляйполе чинить опір, російське командування з ганьбою зустрічає цю дату. Тому і женуть на забій натовпи мобіків, щоб хоч чимось похвалитися на 1418-й день. Хоч Покровськом, хоч Гуляйполем... Це і призводить до завищених втрат, особливо в міських боях, в порівнянні з динамікою втрат другої половини 2025 року.

Поки що рано говорити, але думаю, нинішня тенденція протримається до кінця зими.