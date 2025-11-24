Очень интересны данные в свете последних событий. The Vandenberg Coalition опросил избирателей Трампа об Украине и России. Что имеем:

Лишь 16% поклонников Трампа соглашаются с требованиями, чтобы Украина отдала свои территории;

Большинство обвиняют Путина в отсутствии мирного соглашения;

4 из 5 поклонников Трампа высказываются за поддержку Украины - в разном виде;

76% поддерживают дополнительные санкции против России.

Опрос проводился с 22 по 28 октября, результаты обнародовали недавно. Интересно будет увидеть новую социологию за ноябрь – Vandenberg Coalition осуществляет замеры ежемесячно. Ссылку на исследование оставлю в комментариях.

Что думают избиратели Трампа об Украине: опрос