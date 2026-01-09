ukr
Формула "все або нічого", або Чому Путін не хоче завершувати війну?

Віталій ШапранВіталій Шапран

Формула 'все або нічого', або Чому Путін не хоче завершувати війну?
Формула ''все або нічого'', або Чому Путін не хоче завершувати війну?

17 серпня 2025 року я написав статтю на порталі "Мінфін" з назвою "Про довготривалий та справедливий мир для України на економічному підґрунті" (посилання в першому коментарі) де пояснив, чому навіть при погіршення ситуації для рф путін не буде хотіти миру.

Як бачимо, прогноз відбувся на 100%. Навіть сильний тиск США не зупиняє агресора, який продовжує вигадувати різні причини продовження бойових дій. Нагадаю коротко про те, про що писав в серпні 2025 року.

Путінська команда, підписавши мир без повернення окупованих територій, не отримає повного зняття санкцій та доступу до своїх заморожених активів. Для рф це означає продовження економічної кризи з подальшою трансформацією рецесії в депресію. Тобто точка входу у війну економічно для рф буде значно кращою ніж точка виходу, яка пропонується Європою та рештою цивілізованого світу. Тому агресор і далі буде впиратись.

Змінити цю ситуацію можна лише двома способами:

(А) Цивілізований світ пропонує рф варіант "все або нічого": завершення війни та повне зняття санкцій в обмін на кордони 1991 року. Якщо рф незгодна, то тоді вступає в дію план В.

(В) Доведення рф до розпаду за сценарієм СРСР.

