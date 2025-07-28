Часта атака дронів на Одесу, яка викликає стурбованість

Сьогодні вдень РОВ здійснили наліт на Одеську область, буквально годину тому...

Дюжина дронів, але вдень. Не 30 і не 50, але є моменти, які викликають стурбованість. А саме те, що загалом, ось уже як майже тиждень РОВ не проводили масових, централізованих нальотів Shahed-136/"Гербера"/"Пародія".

Хтось може парирувати, як же так, 26 липня був масований наліт - 208 дронів. Ось тільки 208 це не масований, концентрований наліт у 400, 500 і більше дронів. А тепер до суті в цифрах, які ніколи не брешуть.

Щодо дронів конкретизація з цифрами.

У ніч на 19 липня РОВ застосували 344 дрони Shahed-136/"Гербера"/"Пародія". Невикористаними, орієнтовно, залишалося понад 160 дронів.

У ніч на 20 липня РОВ застосували 57 дронів, накопичення понад 150 або 310 за підсумком двох діб.

У ніч на 21 липня РОВ застосували 426 дронів. Орієнтовно запас - близько 100.

У ніч на 22 липня - 42 дрони, накопичення за добу понад 160, сумарно за дві доби - понад 260.

У ніч на 23 липня - 71 дрон, накопичення за добу понад 130, сумарно за три доби - близько 500.

У ніч на 24 липня - 107 дрон, накопичення за добу понад 100, сумарно за чотири доби - близько 600.

У ніч на 25 липня - 63 дрони, накопичення за добу близько 140, сумарно за п'ять діб - близько 750.

У ніч на 26 липня - 208 дронів, накопичення за добу близько нуля, сумарно за шосту добу зберігається в межах 750, а за підсумком добового виробництва понад 950 дронів.

У ніч на 27 липня - 83 дрони, накопичення за добу понад 120, сумарно за сьому добу - понад 1 100.

До кінця 27 липня, за допомогою виробництва, у РОВ буде накопичений потенціал у 1 300 дронів.

Це свідчить про те, що загроза масованого, концентрованого нальоту РОВ стає дедалі більш гіпертрофованою! Або РОВ настійно накопичують дрони, для куди більш масштабного терору під певну дату, наприклад - 24 серпня, або найближчим часом ми побачимо рекордний масований наліт.