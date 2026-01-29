Бобул раптом взявся виправдовувати Повалій і Лорак

72-річний Бобул в Гордона раптом взявся виправдовувати Повалій і Лорак та співчувати нещасним талановитим жінкам, яких просто вижили з України конкурентки.

--"Так по Біблії: "Не засуджуй і не судимий будеш". Але є деякі речі, які я тоді ще розумів, що щось неправильно робиться. Що стосується Лорак: їй поставили тут умови такі, що вона змушена була виїхати, якщо по-чесному. Тому що вона була конкуренткою комусь, я так розумію. Вона комусь стала дуже невигідною".

"Коли ресторан спалили й вона тоді звернулась до Кіркорова. Кіркоров просто їй допоміг. Вона вже зрозуміла, що повертатись їй не можна, бо і все одно перекриють. А куди їй йти? Вона хоче співати, а тут їй не дадуть. Тому і лишилася там".

Щодо Повалій, то Бобул вважає, що українці нібито вчинили "велику помилку — затравили народну артистку".

І байдуже, що вона співала для Януковича, він теж це робив.

"Це життя наше, ми артисти, не можна травити людей за це. Як ти можеш сказати президенту: „Я не буду"".

Бобул теж готується до перемир'я. От, схоже, влаштувався адвокатом за скромний процент від майбутніх зборів на гастролях цих ну дуже талановитих співачок. Бо сам він вже нахрін нікому не потрібен, а так хоч щось отримає.