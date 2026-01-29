Бобул вдруг принялся оправдывать Повалий и Лорак

72-летний Бобул у Гордона вдруг принялся оправдывать Повалий и Лорак и сочувствовать несчастным талантливым женщинам, которых просто выжили из Украины конкурентки.

--"Да по Библии: "Не осуждай и не судим будешь". Но есть некоторые вещи, которые я тогда еще понимал, что что-то неправильно делается. Что касается Лорак: ей поставили здесь условия такие, что она вынуждена была уехать, если по-честному. Потому что она была конкуренткой кому-то, я так понимаю. Она кому-то стала очень невыгодной.

"Когда ресторан сожгли, и она тогда обратилась к Киркорову. Киркоров просто помог ей. Она уже поняла, что возвращаться ей нельзя, и все равно перекроют. А куда ей идти? Она хочет петь, а здесь ей не дадут. Потому и осталась там".

Что касается Повалий, то Бобул считает, что украинцы якобы совершили "большую ошибку — затравили народную артистку".

И безразлично, что она пела для Януковича, он тоже это делал.

"Эта жизнь наша, мы артисты, нельзя травить людей за это. Как ты можешь сказать президенту: „Я не буду"".

Бобул тоже готовится к перемирию. Вот, похоже, устроился адвокатом за скромный процент от предстоящих собраний на гастролях этих очень талантливых певиц. Сам он уже нахрен никому не нужен, а так хоть что-то получит.