Безпрецедентні втрати РФ: в окупантів рекордна кількість загиблих

У РОВ у червні - абсолютний рекорд за кількістю вбитих!

Як і очікувалося, у російських окупантів у червні один із найвищих показників втрат живої сили з березня 2025 року - 39 290 тіл.

Але це не найцікавіше.

Найцікавіше те, що в червні 2026 року вони зазнали найбільших за весь час повномасштабного вторгнення безповоротних втрат у категорії "200" - вбиті!

Загалом у червні російські окупанти втратили близько 26 тис. осіб, або 66 % від загальної кількості втрат.

Варто зазначити, що співвідношення втрат "200-х" до "300-х" (поранених) у РОВ неухильно зростає з минулого року, після того як російське командування перейшло на тактику малих тактичних груп (МТГ) – штурми групами по 3-4-5-6 осіб. Цього року РОВ почали застосовувати тактику одиночок і пар, що повністю унеможливлює виживання штурмовика навіть у разі отримання легкого поранення.

Наочність ефективності такої тактики, що називається, у цифрах!