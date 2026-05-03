Несподівано президент Трамп ухвалив рішення про виведення з Німеччини 5000 американських солдатів. Було б чудово, якби президент ТРАМП виявив політичну мудрість і спрямував цих 5000 американських солдатів в Україну як гарантію американських вимог щодо укладання перемир'я з путінською Росією. Відверто кажучи, Україна більше потребує захисту, ніж Німеччина.

Присутність 5000 американських солдатів в Україні служила б забезпеченню захисту національних інтересів США, а також національної безпеки України. Розміщення "обмеженого контингенту американських військ" в Україні стимулювало б миротворчий процес більше, ніж порожні численні переговори з Москвою, яка не знає, як закінчити війну без Трампа.