20 пунктів Зеленського. Швидкий світ чи продовження переговорів?

Вадим Денисенко

Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти: в такому вигляді цей документ не буде підписаним.

1. Почати треба з того, а навіщо цей план оприлюднено взагалі, зважаючи на те, що досі, сторони тримали мовчанку? Відповідей може бути кілька:

– попросили американці (я не дуже вірю);

– це погоджено з частиною європейців (як на мене, не можна виключити);

– це повʼязано з тим, що продовження розмов з росіянами може змусити американців зробити умови набагато жорсткішими (думаю, це одна з можливих реальних причин);

– це частина внутрішньо політичної стратегії Президента (думаю, це одна з можливих реальних причин).

2. Що буде далі?

– Як я вже писав вище, цей документ точно не буде підписаний. Росіяни на нього не підуть;

– Американці продовжать переговори, виходячи з більш жорсткої позиції Кремля і будуть тиснути на Україну, в тому числі і відмовою від ідеї про аналогію з 5 статтею НАТО;

– Не виключено, що питання переговорів знову стане частиною протистояння демократів та республіканців, що було б глобальною проблемою для нас.

3. Путін піде на мирні переговори в двох випадках: страх ( в Трампа можливостей поки нема, а Китай не буде грати в гру США) або отримання умов, які він хоче досягти (території, зняття санкцій та повернення в геополітику і, бажано, вплив на українські вибори).останній пункт, поки виглядає нереалістичним, а перші три він буде продавлювати.

Тут особливо треба звернути увагу на візит Макрона в Росію (7.02.26), де, схоже, Макрон може зіграти роль такого собі Чемберлена, як влучно сказав один мій знайомий.

Виходячи з вище сказаного, я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу.

