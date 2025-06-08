Навіщо росіяни проанонсували ''велике засідання Ради безпеки''

Для більшої інтриги сказали, що це засідання, яке дуже багато хто чекає (на скільки я розумію, мається на увазі відповідь на наші удари по стратегічних аеродромах).

Всі ми прекрасно вже розуміємо, що арсенал дій у Путіна дуже обмежений. Ядерки нема і не буде. Орєшнік явно не потребує засідання Ради безпеки.

Які тоді можуть бути сценарії?

1. Найгірший. Почнеться підготовка до мобілізації чи навіть оголошена мобілізація. Технічно вони з квітня готові до неї. Я не вірю в бунти проти мобілізації. Якщо до цього (мобілізації) дійде, буде як і минулого разу: "дракон" забрав 300 тисяч, а інші щасливі, що їх пронесло.

2. Дуже поганий. Оголошення нових регіонів територією Росіі (перш за все Харківська область).

3. Дуже поганий. Буде зроблено звернення до КНДР допомогти з людьми. Нагадаю, минулого тижня Шойгу був у Кіма. На мою думку, максимум, що Корея може дати Путіну - це 100 тисяч. Але якщо це буде відразу 100 тисяч - це дуже серйозна проблема для нас.

4. Нічого не буде.

Я спеціально пишу про погані сценарії. Краще бути готовим до гіршого, хоча сподіваюся, переможе сценарій номер 4.

І не виключено, що цей анонс потрібен Путіну, щоб дотнього знову подзвонив Трамп. І, можливо, Сі.