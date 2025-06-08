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Зачем россияне проанонсировали "большое заседание Совбеза"

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Зачем россияне проанонсировали 'большое заседание Совбеза'
Зачем россияне проанонсировали ''большое заседание Совбеза''

Для большей интриги сказали, что это заседание, которое очень многие ждут (на сколько я понимаю, подразумевается ответ на наши удары по стратегическим аэродромам).

Все мы прекрасно уже понимаем, что арсенал действий у Путина очень ограничен. Ядерки нет и не будет. Орешник явно не нуждается в заседании Совета безопасности.

Какие тогда могут быть сценарии?

1. Худший. Начнется подготовка к мобилизации или даже объявлена мобилизация. Технически они с апреля готовы к ней. Я не верю в бунты против мобилизации.

2. Очень плохой. Объявления новых регионов  территорией России (прежде всего Харьковская область).

3. Очень плохой. Будет сделано обращение в КНДР. Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима.

4. Ничего не будет.

Я специально пишу о плохих сценариях. Лучше быть готовым к худшему, хотя надеюсь, победит сценарий номер 4.

И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы дотнего снова позвонил Трамп.

Источник:facebook.com

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